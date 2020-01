Le coup d’envoi d’une caravane de solidarité du fonds de la solidarité en faveur de 100 personnes âgées a été donné, samedi, depuis le siège de la wilaya d’El Tarf, par le wali. S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la commune, cette opération a ciblé, dans une première phase, 50 personnes âgées dont 27 femmes, bénéficiaires d’une cure thermale au niveau du complexe de thalassothérapie de Guelma, a indiqué le chef de l’Eexécutif local, M.Harfouche Benaârar. Organisée par la direction locale de l’action sociale et solidarité (DASS), cette initiative est la première du genre dans cette wilaya frontalière, a ajouté le même responsable. Encadrée par dix (10) employés spécialisés de la DASS entre éducateurs, auxiliaires et assistants, cette action de solidarité, scindée en trois vagues, vise à apporter confort et bien être aux personnes du troisième âge qu’elles soient pensionnaires de l’établissement pour personnes âgées sis à Aïn Assel ou démunies recensées par les édiles des 24 communes de la wilaya, a affirmé le même responsable. Selon la directrice de la DASS d’El Tarf, Mme Anissa Djeriden, ces personnes âgées bénéficient d’un séjour de 5 jours pour une prise en charge curative au niveau dudit complexe en sus d’un trousseau de bain et d’une excursion pour découvrir les sites et vestiges archéologiques existant dans la wilaya de Guelma. La journée nationale de la commune a été, par ailleurs, marquée par une cérémonie symbolique tenue au siège de la wilaya, en l’honneur de 15 cadres ou ayants-droit de fonctionnaires ayant exercé au sein des APC. En plus de la mise en service de deux (2) salles de soin, l’une à Semati et l’autre à Sebaâ Regoud, relevant de la commune d’El Tarf, il a été egalement procédé à la réouverture d’un stade de type Matico au niveau de l’agglomération Sebaa Regoud. n

