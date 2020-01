Mercredi vers 15H30, une information s’est propagée comme une traînée de poudre.

En effet, trois jeunes techniciens à la fleur de l’âge de la direction de la Sonelgaz d’El Tarf ont été victimes d’électrocution survenue dans la commune de Bougous.

Selon un premier bilan fourni par une source crédible, un des techniciens, âgé 28 ans, est décédé sur place, les deux autres, choqués, sont dans un coma profond, selon la même source. Alertés par des témoins, les sapeurs-pompiers de la même localité se sont immédiatement déplacés sur les lieux, où ils ont transféré à la morgue de l’hôpital d’El Tarf la dépouille mortelle du jeune technicien alors que les deux autres ont été placés en urgence au niveau de l’établissement hospitalier. Selon nos sources, leur situation demeure, à l’heure où nous rapportons l’information, critique. Il est à signaler que les trois techniciens ont été dépêchés à Bougous, une commune frontalière, pour réparer un transformateur qui avait sauté la veille. Le problème des mesures préventives et de moyens sont remis sur le tapis au niveau de la direction de distribution d’électricité. Et pour cause, pas moins de cinq accidents par électrocution ont été signalés depuis le second semestre de l’année passée. Des accidents qui ont fait des morts ou des employés amputés ou paralysés à vie. Suite au manque de protection, certains techniciens ont démissionné pour ne pas subir le sort de leurs collègues. En tout état de cause, les techniciens exercent ce métier avec la peur au ventre au vu des conditions de travail et de l’état du matériel mis à leur disposition. En dépit de toutes les mesures, le danger guette toujours ces agents qui interviennent de jour comme de nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente. Une enquête a été ouverte par les agents de la brigade de gendarmerie de Bougous afin de déterminer les causes exactes du drame qui a endeuillé une famille. La victime, un jeune originaire de la ville balnéaire d’El Kala, a laissé une veuve et un orphelin. Par ailleurs, selon une autre source, les familles de la localité de Kef Mourad, dans la commune de Besbes à l’ouest du chef-lieu de la wilaya, ont signalé aux responsables concernés les dangers des fils électrique qui passent au-dessus des logements. Ces fils de haute tension, dit-on, présentent à tout moment des dangers qui peuvent avoir des conséquences très graves. Les habitants de cette localité ont signalé en outre que plusieurs personnes ont été victimes d’accidents à cause de ces fils pendants ou passant à proximité des demeures. Plusieurs victimes ont eu des brûlures importantes et ont été admis au centre des grands brûlés. Nos interlocuteurs sollicitent les responsables concernés de prendre des mesures préventives afin de prémunir la vie des jeunes de cette agglomération. Ces dangers ont fait réagir les habitants qui sont entrés récemment dans un large mouvement de protestation afin de pouvoir dénoncer la situation et attirer par la même occasion l’attention des responsables et du wali de la wilaya d’El Tarf. n