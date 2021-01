La police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf a mis fin aux agissements du chef d’un réseau spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par voie maritime via son compte Facebook, a-t-on appris, samedi, auprès du chargé de communication de ce corps de sécurité. Exploitant une Information faisant état d’un passeur de candidats à l’immigration illégale proposant des traversées clandestines en mer par le biais de son compte Facebook , moyennant des sommes d’argent conséquentes, les services concernés ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier le mis en cause, a indiqué le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi. Originaire de la daïra côtière d’El Kala, ce passeur qui est à la tête d’un réseau spécialisé dans ce trafic, usait les réseaux sociaux (Facebook) pour convaincre les utilisateurs de tenter l’aventure vers l’autre rive de la méditerranée, a ajouté la même source, précisant que ce dernier envisageait d’organiser une traversée clandestine la veille du nouvel an, espérant tromper la vigilance des services de sécurité. Selon la même source, les services de police, en étroite coordination avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité, l’ont appréhendé après sa localisation via le téléphone mobile qu’il utilisait dans le cadre de ses activités criminelles. Poursuivi pour planification de traversées maritimes clandestines, cet individu originaire de la daïra côtière d’El Kala, sera présenté ‘’incessamment ‘’devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel territorialement compétent pour répondre du chef d’inculpation retenu à son encontre, a-t-on précisé. Selon le commissaire principal Labidi, près d’une trentaine de réseaux spécialisés dans l’immigration clandestine à destination de la Sardaigne (Italie) ont été démantelés durant l’année écoulée au niveau de la wilaya d’El Tarf.

