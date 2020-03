Le ministère de l’Education nationale a décidé d’ouvrir, au niveau de la wilaya d’El Tarf, un centre d’enseignement à distance. Tous les moyens sont mis en œuvre afin que ce nouvel établissement soit opérationnel. Sa concrétisation selon une source crédible aura lieu dans moins de deux semaines. Il sera implanté au niveau du chef lieu de wilaya. Le nouveau promu à ce poste qui fera partie de l’Exécutif de la wilaya aura le choix entre un siège au niveau du lycée Merzoug-Chérif ou dans l’ancienne école afin de pouvoir aménager les différentes structures qui composeront ce centre. Ce dernier sera d’un apport important incontestable pour les apprenants. Le centre est une première dans la wilaya d’El Tarf car habituellement les inscrits aux études à distance de la wilaya le font à Annaba. Selon toujours la même source, Arbaoui Salim a été désigné pour gérer l’établissement qui comprendra plusieurs services notamment, l’économat, la scolarité, etc. Pas moins de 5 071 apprenants des deux sexes sont déjà inscrits pour lancer officiellement les cours au mois de septembre prochain. Arbaoui Salim, un cadre jeune et dynamique de l’Education, a assumé de lourdes responsabilités au niveau de la direction de l’éducation, notamment en tant que chef du personnel du secondaire et auparavant censeur au niveau du lycée de Aïn Kerma. Les agents ayant travaillé sous sa responsabilité au niveau de la DE et du lycée reconnaissent ses grandes compétences en gestion, en relation, plan de travail et surtout son éducation et son sérieux. Pour sa promotion. Notons au passage que c’est l’actuel directeur de l’éducation, en l’occurrence le docteur Azzedine Djilali, qui l’a soutenu pour son expérience dans la gestion des affaires des enseignants. Enfin, le centre évitera aux apprenants à distance de cette wilaya les coûteux déplacements jusqu’à la capitale de l’acier, Annaba, pour résoudre leurs différents problèmes pédagogiques et de scolarisation. Le personnel chargé de la gestion des services sera puisé de la DE et le recrutement de spécialistes dans le domaine informatique. n

