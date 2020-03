Les éléments de la brigade d’enquête et d’intervention, de la direction de la Sûreté urbaine de la daïra de Besbes, située à l’ouest du chef-lieu de wilaya El Tarf, ont réussi, grâce à une opération minutieusement préparée, à mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs composée de sept individus, âgés de trente ans, selon les informations recueillies auprès de nos sources. Elle est dirigée par un dangereux criminel ayant des précédents judiciaires dont un avis de recherche. Cette bande semait l’inquiétude et l’angoisse au sein de la population de cette grande agglomération de près de soixante mille habitants. Besbes est, selon le dernier recensement, la ville la plus peuplée de la wilaya. Les membres de cette bande de malfaiteurs ont été arrêtés après plusieurs heures de surveillance et d’investigation. Ces dernières ont permis de localiser et d’appréhender les malfaiteurs de nuit grâce à un plan élaboré par les éléments de police composant une l’équipe de recherche et d’intervention. Des armes blanches ont été saisies ainsi qu’importantes quantités de drogue préparée pour l’usage, des comprimés hallucinogènes pour la consommation personnelle et deux caméras de surveillance.

Les mis en cause conduits au commissariat ont été verbalisés avant de les présenter devant le tribunal de Drean.

Le procureur de la République a ordonné l’incarcération de trois d’entre eux sous le chef d’inculpation de port d’armes blanches et détention de drogue. Quant au reste de cette bande, il sera jugé lors d’une séance prochaine .

Articles similaires