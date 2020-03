Pas moins de 1.500 boites de tabac à narguilé (mâassel), 150 boîtes de cigarettes et 70 sachets contenant chacun un kilogramme de mâassel destinées à la contrebande ont été saisis à bord d’un bus de transport de voyageurs au niveau de la daïra d’El Tarf, a-t-on appris jeudi du chargé de la communication à la Sûreté de wilaya le commissaire principal, Mohamed-Karim Labidi. Agissant sur information faisant état d’une tentative d’introduction de cette «importante» quantité de tabac de marque étrangère par deux contrebandiers, les services de la sécurité publique, en coordination avec la brigade économique et financière relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf, ont dressé un barrage routier qui a permis de mettre la main sur ces produits transportés à bord dudit bus, a ajouté le commissaire principal Mohamed-Karim Labidi. Deux individus, impliqués dans cette tentative de contrebande, ont été appréhendés sur place alors que deux de leurs complices l’ont été ultérieurement au terme d’une enquête diligentée par les services de sécurité, a-t-on également noté. Les mis en cause, poursuivis pour «tentative de vente illicite d’un produit d’origine inconnue», ont été destinataires d’une convocation de comparution devant le tribunal correctionnel d’El Tarf. n

Articles similaires