Les services de la protection civile de la wilaya d’El Tarf ont repêché dans la nuit de lundi à mardi au niveau de la plage Mechrah Lokton dans la commune de Berrihane, le corps sans vie d’un homme, a-t-on appris du chargé de communication de ce corps de sécurité le lieutenant Seifeddine Madaci. Selon cet officier, la victime dont le corps était en état de décomposition a été repêché suite à une alerte donnée aux services compétents sur l’existence d’un cadavre flottant au niveau de cette plage non surveillée. Le corps de la victime, dont l’identité est inconnue, a été acheminé vers les services de la morgue de l’hôpital d’El Kala pour les besoins de l’autopsie, a-t-il ajouté. Une enquête a été, par ailleurs, ouverte par les services compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes du drame, a souligné le lieutenant Madaci.

