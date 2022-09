Des éleveurs de bétail affectés par les derniers feux de forêts ayant touché certaines communes de la wilaya d’El Tarf ont bénéficié lundi d’une indemnisation en nature, la deuxième du genre dans la filière élevage de bétail, soit 100 vaches laitières et 428 moutons. Supervisant l’opération qui s’est déroulée dans la localité Rokia Menaâ, dans la commune de Bouteldja, le wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, a insisté, devant la presse, sur l’obligation d’achever cette opération «avant la fin de la semaine en cours», précisant que les indemnisations seront achevées «avant fin septembre courant». Pour sa part, la directrice locale des services agricoles (DSA), Chanèz Zaidi, a déclaré à l’APS que 100 vaches laitières ont été remises lundi à 15 éleveurs affectés par les incendies, en plus de 428 ovins distribués à plusieurs éleveurs sinistrés dans les mechtas Ain Khiyar, El Kala, Ain Laâssal, Bouteldja, Béni Salah et la commune Bouhadjar. Rappelant que l’opération d’indemnisation des sinistrés suit son cours, la même responsable a tenu à rassurer que tous les agriculteurs dont les noms sont mentionnés dans les rapports de la commission de wilaya chargée du recensement, «recevront leurs indemnisations dans les prochains jours», précisant que la distribution de ce «quota important» s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune qui avait insisté sur l’indemnisation rapide des agriculteurs affectés par les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions de cette wilaya les 17 et 18 août dernier. Après le parachèvement de l’opération d’indemnisation des sinistrés dans la filière élevage de bétail, les services de la DSA, a souligné Mme Zaidi, entameront dès le début de la semaine prochaine l’opération d’indemnisation des personnes affectées par les incendies des autres filières, comme les arbres fruitiers, notamment les oliviers, et l’apiculture, précisant que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prendra en charge toutes les pertes. Pour rappel, la commission de wilaya chargée du recensement des dommages causés par les feux de forêts a enregistré 131 sinistrés et la mort de 826 têtes de bétail (vaches, moutons et chèvres). n

