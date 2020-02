Le chef de Sûreté de la wilaya d’El Tarf, M. Chorfia, a présenté, mercredi dernier, le bilan des diverses activités de la police au cours de l’année 2019 en présence des correspondants et journalistes accrédités au niveau de la wilaya. A la lecture du bilan, on constate que le nombre d’affaires traitées sont moins nombreuses qu’en 2018. Ce constat est justifié par les nombreuses campagnes de sensibilisation menée par les agents des divers services de la Sûreté de wilaya, police judiciaire, de la circulation routière, des frontières… Le service des œuvres sociales géré par la commissaire Khediddja connaît une amélioration appréciable dans la prise en charge des préoccupations quotidiennes des policiers. Le chef de Sûreté, lors de ses différentes interventions, a indiqué que les policiers qui sont sous sa responsabilité sont à la disposition des citoyens pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Soulignant la «hausse du nombre des affaires résolues suite aux initiatives prises», le chef de Sûreté de wilaya a précisé que sur 5 100 affaires traitées en 2019, impliquant 5.913 individus, pas moins de «901 affaires ont été résolues suite à des initiatives, contre 4.505 affaires traitées en 2018, parmi lesquelles 697 affaires ont été résolues». Selon le commissaire principal de police Kadri Abdelkader, sur les 901 affaires mentionnées, 530 affaires ont trait au trafic de stupéfiants,

38 autres à la contrebande et 17 autres à l’émigration clandestine. Signalant que durant l’exercice 2018, les services de la Police judiciaire ont enregistré 697 affaires résolues suite à des initiatives, parmi lesquelles 458 affaires se rapportent au trafic de stupéfiants, 28 autres à la contrebande et 7 à l’émigration clandestine, la même source a, par ailleurs, indiqué que durant l’année écoulée, deux affaires liées à la cybercriminalité ont été également traitées.

En matière de prévention routière, les services de sécurité ont enregistré, durant l’année 2019, une «baisse» du nombre d’accidents de la circulation avec 73 accidents contre 107 accidents de la route en 2018. Selon le commissaire Labib Zeghib, 2 900 retraits de permis de conduire ont été enregistrés en 2019, année durant laquelle le même service a contrôlé 93.763 véhicules et mené 4.532 opérations de sensibilisation sur la prévention routière. Les services locaux relevant de la Police des frontières (PAF) ont, de leur côté, traité durant l’année 2019, pas moins de 413 affaires de faux et usage de faux contre 483 affaires traitées en 2018. Les postes de transit d’Oum Teboul et d’El Ayoun, dans la daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf, ont enregistré un flux important durant l’exercice 2019 soit une augmentation de 9,79%, une augmentation d’entrée des étrangers pour la plupart des Tunisiens qui font des affaires au niveau des supérettes algériennes car le pouvoir d’achat des Tunisiens a considérablement diminué depuis la révolution du Jasmin. Le transit des Algériens vers la Tunisie est étroitement lié à l’achat de médicaments ou pour se faire soigner dans les établissements sanitaires privés en Tunisie, notamment les nombreuses cliniques spécialisées. Les mêmes services ont organisé durant les activités de l’année 2019, 28 campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la consommation de drogue.

