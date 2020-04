Pas moins de 33 terminaux de paiement électronique (TPE) ont été distribués récemment à des commerçants et opérateurs économiques exerçant à travers les différentes communes de la wilaya d’El Tarf dans le cadre des efforts déployés pour la prévention et la lutte contre le coronavirus, a-t-on appris dimanche de la directrice locale de la poste et des télécommunications. Ce premier quota qui a profité principalement à des pharmaciens d’officines et des commerces proposant des produits alimentaires de large consommation, les supérettes des communes d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar, Zerizer et Besbes notamment permet aux détenteurs de la carte Edahabia et de la carte interbancaire (CIB) de payer leurs achats par le biais de cette nouvelle technologie, a ajouté Sonia Kadi. Elle a, dans ce sens, relevé que l’opération qui a enregistré un franc ‘’succès’’, sera renforcée par un deuxième quota de 50 équipements TPE, mettant en relief les efforts déployés dans le cadre de la généralisation des moyens de paiement électronique.

Des avantages consistant en la gratuité des prestations liées au TPE pour une période de deux mois, ont été accordés aux acquéreurs de ce nouvel outil technologique de travail demandé en cette période de propagation de la pandémie du coronavirus covid 19, a-t-on encore précisé, signalant que cette démarche s’inscrit dans le cadre du soutien de la campagne nationale de solidarité pour la prévention et la lutte contre ce virus. Le TPE met à la disposition des clients détenteurs de la carte Edahabia et/ou de la carte interbancaire la possibilité de faire leurs achats tout en étant à l’abri des éventuelles risques liés aux manipulations du cash et en évitant les déplacements dans les bureaux de postes pour le retrait d’argent, a rappelé la même source. Par ailleurs, la directrice de la poste et télécommunications a saisi cette opportunité pour rassurer les clients quant à la disponibilité des liquidités au niveau des 58 bureaux de postes que compte la wilaya d’El Tarf à travers ses 24 communes. n

