Au total, 225.161 quintaux de céréales, toutes variétés confondues, ont été collectés à ce jour dans la wilaya d’El Tarf, dans le cadre de la campagne de moisson-battage de l’année 2020/2021, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Selon le chargé de communication de la DSA, 225.161 qx de céréales ont été collectés au niveau des points de collecte consacrés par la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), sur un total prévisionnel de 536.728 qx ayant ciblé 20.300 ha de superficie emblavée. Mettant l’accent sur le ‘’bon déroulement» de cette campagne, la même source a fait état de ‘’la mobilisation de 50 moissonneuses-batteuses dans cette wilaya frontalière parmi lesquelles 35 appartenant à la CCLS auxquelles s’ajoutent 22 autres engins provenant de wilayas limitrophes’’. Le rendement moyen par moissonneuse est de l’ordre de 370 ha, a-t-on ajouté, signalant également que le rendement moyen par hectare est de 27 qx pour le blé dur, 35 qx pour le blé tendre et 17 qx pour l’orge. Imputant la baisse de 6000 ha enregistrée cette année en matière de superficie emblavée, comparativement à la saison précédente, aux conditions climatiques qui ont contraint les fellahs à revoir à la baisse les superficies réservées à cette culture, la même source a fait part, par ailleurs, de la perte d’un (1) seul hectare de blé dur cette année suite à des feux de récolte, contre 13 ha déplorés en 2020 et près de 130 ha en 2019. Il a, dans ce contexte, rappelé les efforts déployés en vue de la sensibilisation des producteurs de céréales avant le lancement de la campagne de moisson-battage de cette année. Aussi, trois (3) caravanes de sensibilisation des fellahs à l’importance de la protection des champs de blé et au respect du dispositif de lutte contre les feux de récolte ont été, en outre, organisées par les services de la DSA en coordination avec la conservation locale des forêts d’El Tarf, a-t-on souligné. La wilaya d’El Tarf dispose de sept points de collecte totalisant une capacité globale de l’ordre de 690.000 qx de céréales, a-t-on rappelé.

