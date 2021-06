Pas moins de onze (11) personnes, dont quatre (4) enfants, résidant dans la commune d’El Kala (El Tarf) ont été victimes d’une intoxication alimentaire, dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris samedi auprès du directeur local de la santé et de la population (DSP). Pris de vomissements et de douleurs abdominales notamment, après avoir consommé des sandwichs (chawarma), onze citoyens se sont rendus aux urgences de la polyclinique de cette même commune où ils ont été hospitalisés et bénéficié des soins nécessaires, a précisé Hadj Abderrahmane Bada, affirmant que certains d’entre eux ont déjà regagné leur domicile. Selon le DSP, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette intoxication alimentaire, ajoutant que le restaurant incriminé a été ‘’temporairement’’ fermé en attendant le résultat des prélèvements des produits alimentaires suspectés, actuellement en cours d’analyse.

