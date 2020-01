Nous l’avons dit plusieurs fois dans ces mêmes colonnes, et nous ne cesserons de le dire, que la majorité des routes à travers la wilaya sont dans un état lamentable.

La daïra la plus touchée dans cet épineux problème est sans aucun doute celle de Bouhadjar. Cette daïra située à 43 km d’El Tarf n’a pas encore de route à double voix. La seule qui mène vers Souk Ahras est truffée de virages sinueux difficilement praticables la nuit et a enregistré durant les dernières années plusieurs accidents mortels. Les points noirs sont répertoriés aux points kilométriques Sidi Abidi, dans la commune d Aïn Kerma et Bouchahda, daïra de Bouhadjar. En effet, la majorité des axes donnant sur les chefs-lieux communaux sont impraticables. Les chaussées sont depuis belle lurette abandonnées à leur triste sort et négligées mettant ainsi à rude épreuve les automobilistes. Il est vrai que les chaussées sont truffées de crevasses profondes, à l’origine des nombreux accidents de la route. En cette période hivernale, il est très difficile de circuler au niveau des quartiers de plusieurs cités des petites et grandes agglomérations, bien que ces chaussées soient pour la plupart nouvellement réalisées. Ceci nous renseigne que les services de contrôle placés au niveau de chaque commune et chaque daïra sont quasiment inexistants ou complices de ces malfaçons qu’on relève chaque jour. Une chaussée réalisée pour des milliards de centimes ne tient pas l’espace d’une saison. Les axes menant aux chefs-lieux communaux ne cessent de se dégrader et ne permettent pas, à cause de travaux bâclés, la circulation de véhicules de grands tonnages. Les camions engagés dans la réalisation de l’autoroute qui traîne encore sont responsables dans la dégradation de ces chemins vicinaux et des routes nationales 44 et 82. Du côté de l’ouest du chef-lieu de wilaya, les citoyens ont plusieurs fois dénoncé la dégradation des chaussées au niveau de leurs quartiers. Les élus locaux à Chebaita Mokhtar Chihani, Zerizer ou Drean ne daignent pas répondre aux plaintes des concitoyens. Ces derniers vivent le calvaire de la boue, des nids de poule et des trous béants où les automobilistes ont plus d’une fois laissé des plumes. Les camions engagés dans la réalisation de l’autoroute, côté de Zerizer, Ramel, Souk El Tarf, ont été la cause de la dégradation des routes à travers la wilaya, accentuée par le manque d’entretien et le laisser-aller. La dégradation des routes au niveau des chefs-lieux communaux ont pour cause les travaux effectués par les entrepreneurs pour le raccordement des réseaux d’eau potable, du gaz naturel, des câbles téléphoniques, pour ne citer que cela… Le constat en ce sens est amer. Pourtant les cahiers des charges contraignent ces intervenants pour divers travaux de remettre la chaussée en l’état. Enfin, on se demande en outre pourquoi a-t-on multiplié un peu partout les maisons cantonnières si ces dernières ne font pas de travaux pour améliorer l’état des routes ? Plusieurs axes routiers sont impraticables notamment Bensidane Bougous, El Kilon à Bouteldja Zitouna, Hammam Beni Salah, Bouchagouf, Bouhadjar, Séliana. Il est important de souligner que ces axes sont le seul moyen pour désenclaver les habitants des zones rurales versés pour la majorité dans les travaux des champs. Les autorités locales sont interpellées à tous les niveaux pour remédier à une situation souvent décriée et qui porte préjudice aux habitants. Enfin signalons que plusieurs chaussées ayant perdu leur asphalte n’ont pas été retapées depuis plusieurs années. On se demande alors à quoi ont servi les plans de développement communaux ainsi que les sommes colossales qui ont été injectées dans le sectoriel pour la réalisation et la réhabilitation des nombreuses chaussées. n