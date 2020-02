La wilaya d’El Tarf a organisé une rencontre avec les producteurs de tomate industrielle à laquelle ont participé les directeurs exécutifs, les P/APC, la BADR, la Chambre d’agriculture, l’UNPA, les fellahs et les responsables agricoles.

Dans leurs différentes interventions, les fellahs ont dénoncé les problèmes auxquels ils sont confrontés au niveau des banques, d’une part, et au retard accusé dans les paiements, d’autre part, et qui n’aboutissent qu’après moult réclamations et plusieurs années après la saison culturale. Un problème qui touche aussi des fellahs au niveau de la wilaya. Lors de cette réunion, les responsables agricoles ont préconisé un élargissement du système du goutte-à-goutte qui a donné des résultats appréciables. Par ailleurs, il a été souligné la décision d’extension des terres irriguées pour cette filière, qui occupe 87% et qui a toujours donné des résultats encourageants permettant à la wilaya d’El Tarf d’occuper la seconde place de la production à travers la wilaya, notamment au niveau de la pleine ouest du chef-lieu de la wilaya. Selon un rapport détaillé ainsi qu’un document remis aux présents sans exclusion de la presse, la DSA a consacré une superficie de 5 500 hectares retenue au titre de la campagne 2019/2020 contre

4 117 hectares en 2018/2019. Selon toujours la même source, la capacité de transformation a augmenté pour passer de 5 950 tonnes à 9 950 tonnes par jour. Par ailleurs, une bonne nouvelle a été annoncée, il s’agit de la reprise des activités habituelles de l’unité de transformation de la commune de Bouteldja, située à une douzaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya. Le premier responsable de la wilaya, dans ses différentes interventions devant les fellahs qui ont opté pour la tomate industrielle, a souligné les grands efforts déployés par l’Etat pour la promotion de la filière de la tomate ainsi que les moyens colossaux mis entre les mains de la direction des services agricole. Il a en outre mis en exergue l’accompagnement de cette filière par la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR). Le wali a sommé les services de la DSA de mettre à la disposition des agriculteurs de toutes les filières les moyens dont elle dispose. Enfin, le wali a aussi donné des instructions pour accompagner la conserverie Jemara. Pour rappel, 186 fellahs ont opté pour ce créneau auquel l’Etat a consacré quinze milliards de centimes pour accompagner le programme goutte-à-goutte. Le montant consommé est de plus de 12 milliards soit 85%. Une augmentation de 2 400 quintaux comparativement à la campagne 2017/2018. La DSA a souligné que la quantité de tomate fraîche produite a augmenté de 6% par rapport à la précédente. De même pour la production de concentré de tomate qui a augmenté d’environ de 4 736 q, soit un taux d’évolution de 2% par rapport à la campagne précédente en dépit des fortes chaleurs que la campagne a connues lors des mois de juillet et août. Lors de l’exposé, il est à souligner les capacités de transformation pour chacune des unités de Cara Tomate 600 tonnes/jour, Saca 1 250 tonnes et Aurès qui occupe la première place avec 1 600 tonnes.

13% de la superficie totale consacrée au créneau de la tomate industrielle n’ont pas été exploités au cours de la campagne 2017/2018. L’encouragement pour cette filière est un terme que tous les responsables à tous les niveaux (wilaya, APW, DSA) ont souvent répété. n