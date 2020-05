De mémoire de journaliste, je n’ai jamais vu autant de monde dans les rues tarfinoises. En arrivant au chef-lieu El Tarf, j’ai complètement oublié que nous étions en période de pandémie causée par le « coronavirus », tellement les rues étaient bondées de monde et les magasins de vêtement, les étals des marchands de légumes et fruits, les épiceries… envahis par des clients n’ayant dans leur mémoire que la fièvre acheteuse. Les mesures préventives pour contrecarrer la pandémie ont été d’un coup renvoyées aux calendes grecques.

Pourtant aucune décision de haut lieu n’a été décrétée pour les lever, bien au contraire, la directrice de la DSP criait aux habitants de rester chez eux car le nombre des contamines confirmés sont en hausse. A Aïn Assel, Ben M’hidi, Drean, Bouteldja, El Kala, Besbes, Sidi Kassi ou Bouhadjar, pour ne citer que ces agglomérations, la plupart des commerces sont ouverts au public sans aucune mesure préventive. Les clients sans bavettes se bousculaient comme en temps normal.

Une telle situation a fait dire à plusieurs de nos interlocuteurs que la pandémie, pour laquelle on a mobilisée tant de moyens et consenti tant de sacrifices, serait une plaisanterie de mauvais goût. Les commerces frappés depuis la mi-mars de fermeture temporaire, décidée pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, proposent leurs articles à des clients qui ne semblent guère se soucier de l’épidémie qui a tué près de 400 personnes.

Marchands de vêtements, d’électroménagers, de chaussures et librairies, de pâtisseries de gâteaux traditionnels sont aussi de la partie. Sur la route principale, qui peut être arpentée en moins de quinze minutes, les voitures sont stationnées dans les deux sens bloquant partiellement la circulation et renvoyant souvent les piétons sur la chaussée. La rue commerçante, donnant sur la route menant vers la localité de Zitouna est bondée. Un marchand de légumes et de fruits nous apprend que sa marchandise est épuisée trois heures après l’ouverture. Pour attirer les clients, les marchands de vêtements font des soldes qui attirent plus les acheteurs croyant faire de bonnes affaires.

Les habitants de cette wilaya de l’arrière pays, qui enregistre depuis samedi dernier 11 cas confirmés, sont inconscients et prennent les choses à la légère. Même le confinement, qui frappe la plupart des wilayas de 19 heures à 07 heures du matin, est partiellement appliqué en dépit des mesures de sanctions prises par les services de sécurité. Un cadre de la wilaya, soutenu par un enseignant de l’université Bendjedid, dira que les ruraux sont plus conscients et plus disciplinés que les citadins.

En ces journées de Ramadhan particulier, les activités commerciales frauduleuses ont augmenté selon les bilans fournis. Les services de sécurité sont sur plusieurs fronts : lutte contre la spéculation, l’application des mesures préventives en période de crise sanitaire, contre les dealers. Plus de 1 000 policiers sont mobilisés durant ce mois de Ramadhan différend des précédents. Au vu de la situation actuelle, les sujets qui seront contaminés par le coronavirus seront plus nombreux dans les prochains jours. n