Les quarante-et-un marins, en provenance du Soudan après une mission de coopération, jeudi 16 avril, et mis en isolement sanitaire dans le cadre des différentes mesures préventives visant à contrecarrer la propagation de la pandémie du coronavirus, ont été libérés jeudi 30. Les sujets diagnostiqués négatifs depuis le premier jour de leur isolement ont regagné leur wilaya d’origine. Ces derniers sont, selon le communiqué émis par le coordinateur de la cellule de la wilaya, de Tipasa, Jijel, Annaba, Aïn Témouchent et Alger. Ils étaient en confinement au niveau de l’hôtel « le Moulin » à El Kala, à trente kilomètres du chef lieu de wilaya. Lors de sa visite pour s’enquérir de leur santé et des conditions d’isolement, le wali a déclaré que la wilaya dispose de six centres équipés. Il a ajouté que la restauration et l’hébergement sont à la acharge de la wilaya conformément aux instructions du chef du gouvernement et aux mesures prises. Le wali, après la libération des 41 marins, a rendu hommage au personnel qui les a pris en charge pendant toute la période et aux personnels de la santé, des services de Sécurité et de la Protection civile. Pour rappel, la wilaya a mobilisé tous les services pour assurer le confinement de 850 voyageurs ayant été récupérés des deux postes de police, Oum Teboul et El Ayoun, faisant partie administrativement de la daïra d’El Kala. Toutes les personnes mises en isolement depuis le 22 mars dernier ont regagné leurs résidences respectives. La réouverture de plusieurs commerces à El Tarf risque d’accentuer cependant davantage le nombre de personnes contaminées car les marchands n’observent aucune mesure préventive. De deux cas durant les deux premières semaines, le nombre de sujets touchés par le coronavirus, selon le dernier bilan fourni jeudi, est passé à 17. Les derniers seraient enregistrés à l’ouest du chef de la wilaya, Achatt, dans la daïra de Ben M’hidi. Selon la même source d’information, mercredi, un important lot de médicaments et d’équipements pharmaceutiques de protection a renforcé le personnel médical et paramédical des institutions sanitaires de la wilaya.

220 combinaisons de protection, 421 flacons de solutions hydro-alcooliques, 226 lunettes de protection, 10 pulvérisateurs et 5 concentrateurs ont été remis à la Direction de la santé publique. Pour sa part, le Syndicat national algérien des pharmaciens, bureau d’El Tarf, a octroyé aux quatre hôpitaux dix couloirs d’infection. Un don qui entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui sévit à travers le monde et le pays. Ce lot de médicaments et d’équipement de lutte seront distribués à travers les secteurs sanitaires de la wilaya. n

