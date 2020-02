Le manque d’eau potable au niveau de plusieurs localités de la wilaya d’El Tarf continue de faire des gorges chaudes. Ainsi, au début de cette semaine, les habitants de la cité de Zitouna, située entre la commune de Aïn El Kerma et le chef-lieu de wilaya El Tarf, sont montés une fois de plus en créneau.

Ils s’insurgent contre les responsables gestionnaires de la distribution de l’eau potable qui les obligent à courir dans tous les sens pour avoir quelques litres d’eau et subissent le diktat de ces derniers insensibles à leur préoccupation. Selon des interlocuteurs en colère, l’eau n’a pas coulé depuis maintenant une quinzaine de jours, un peu plus dans plusieurs autres cités de cette agglomération de douze mille habitants. Ce manque a été à plusieurs fois porté à la connaissance de l’édile de cette commune rurale marginalisée qui n’a pas bougé le petit doigt sachant que le problème réside au niveau de l’ADE, qui a été avisée lors des différentes réunions bien que le sujet a été même exposé lors d’une session de l’APW.

Les habitants de cette localité interpellent le premier responsable de la wilaya d’intervenir afin de résoudre ce problème récurrent qui pénalise toute une population. La commune est alimentée à partir des conduites branchées du barrage de Mexa dans la commune de Bougous El Tarf. Ce barrage regorge d’eau en cette période, mais la population crie sa soif et personne ne veut venir à son secours. Il est à signaler que ce manque criant d’eau potable ne date pas de cette semaine, mais depuis longtemps et beaucoup d’encre a coulé sur ce sujet. Il ne faut pas oublier que l’eau canalisée du barrage, selon les ménagères, ne sert qu’au lavage car elle n’est pas pure et les consommateurs s’en méfient. Plusieurs émeutes ont été enregistrées au cours de la précédente année à cause du dysfonctionnement d’alimentation en eau dans plusieurs autres communes.

Les citoyens achètent l’eau des citernes qui approvisionnent les foyers chaque jour. Le père de famille en dépit des conditions de vie laissant à désirer consacre un budget pour l’achat de l’eau de Bouglèz à raison de 60 dinars le jerrycan de 20 litres.

Les citoyens qui ont interpellé le wali donnent un ultimatum avant de passer au recours du blocage de la RN82 qui relie la wilaya de Souk Ahras à la wilaya d’El Tarf.

Cette route nationale passe par plusieurs communes et localités de la wilaya. Plusieurs fois dans l’année, ces habitants affables, courtois et hospitaliers, sont privés d’une source de vie, l’eau, la wilaya compte pourtant trois barrages, le plus important a une capacité de 165 millions de mètres cubes concrétisé quelques années après l’indépendance, en 1965, dans la commune de Chaffia dans la daïra de Bouteldja. Ce barrage a servi pendant plusieurs années en venant au secours des Grands fourneaux de l’ex-SNS. Un autre, le quatrième, est en voie de réalisation dans la même daïra.

Ramadhan : près de 29.000 familles ciblées par le programme de solidarité

Pas moins de 28.512 familles nécessiteuses réparties à travers les 24 communes de la wilaya d’El Tarf, seront ciblées par le programme de solidarité consacré par la wilaya pour le prochain mois de Ramadhan, a indiqué samedi, la directrice de l’action sociale (DAS). Le nombre des familles nécessiteuses a été récemment arrêté après ‘’actualisation’’ des listes des bénéficiaires, a précisé Mme Anissa Djeriden, qui a ajouté que cette opération a été précédée par une série de sorties, de rencontres et de réunions incluant les différents partenaires concernés (communes, chefs de daïra, DAL et inspectrice de la wilaya). Tout en rappelant que l’aide financière de l’Etat est estimée à 6.030,00 DA au profit de chaque famille, ainsi que la poursuite des efforts consentis dans le cadre des préparatifs de cette importante opération de solidarité, la directrice de l’action sociale a évoqué les différentes subventions émanant des différents organismes et ministères. En plus de la contribution des Assemblées populaires communales (APC), estimée à 75.774.760,00 DA et de celle du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et la Condition de la femme qui est de l’ordre de 35 millions de dinars, Mme. Djeriden a indiqué que la wilaya a contribué avec la somme de 30 millions dinars alors que la contribution de la Direction locale des affaires religieuses et Wakfs est de 7.263.938,53 DA. Selon la responsable de la DAS, les bénéficiaires dans le cadre du programme de solidarité, percevront leurs aides financières sur leurs comptes postaux (CCP).