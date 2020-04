Le wali d’El Tarf a organisé hier une conférence de presse sur la crise sanitaire que traverse le pays depuis le mois de mars dernier. L’orateur soulignera que les efforts de l’Etat se poursuivront pour venir en aide constante aux habitants des zones de l’ombre.

Ces aides ont pour seul objectif d’éviter les longs déplacements jusqu’aux chefs-lieux communaux afin de faire les courses nécessaires pour survivre et d’éviter les contacts vecteurs de propagation du coronavirus. Le wali informe les journalistes sur le fait que des communiqués sur la situation ont été donnés en temps opportun. Concernant la situation de crise sanitaire, le wali affirme que sept sujets positifs ont été enregistrés à travers la wilaya d’El Tarf. Les patients sont traités au niveau des hôpitaux d’El Kala et de Besbes à l’ouest du chef-lieu de wilaya. Les mesures préventives pour empêcher la propagation de la pandémie qui sévit à travers le monde sont renforcées à travers les vingt-quatre communes que compte la wilaya. Dès la proclamation du confinement, ordre a été donné aux éléments des services de sécurité de durcir le ton avec ceux qui continuent de prendre à la légère la pandémie qui a touché à travers la wilaya une dizaine de personnes. Plus de 285 automobilistes ont enfreint ces mesures de confinement. Le wali conscient de la gravité de situation lancera un ultime appel à la population pour aider les services de sécurité en se conformant aux mesures de confinement, seul moyen pour faire face à cette épidémie du siècle. Le wali aura à évoquer les instructions données pour assurer une régularité du marché en disant que la Direction du commerce a réussi à assurer aux populations la semoule, le lait, l’huile. Des produits ayant créé durant les premières semaines des tensions, disparaissant des étals des supérettes et des commerces et provoquant la colère des citoyens. Il soulignera que la wilaya a assuré depuis le mois de mars quatre caravanes ayant sillonné les zones enclavées, chargées de denrées alimentaires et de médicaments. Lundi, dans la matinée, le premier responsable de la wilaya a présidé à la distribution de produits d’hygiène aux différentes communes. Il a lancé en présence de ses subordonnés l’opération de la poste itinérante dédiée aux habitants des zones rurales. Des agents de la poste se déplaceront dans les douars et mechtas pour payer les mandats ou la paie de personnes incapables de se déplacer en cette période de confinement. Enfin, il manquera pas de rassurer la population sur la situation de crise sanitaire et les a sollicités à leur prêter main forte afin de pouvoir surmonter cette épidémie. Hier, le Secrétaire général de la wilaya a remis 500 kits alimentaires à la direction de l’assistance sociale et de solidarité pour venir en aide aux démunis. Menrad Bahmed



La solidarité n’est pas en reste

Lundi, le wali a évoqué plusieurs points, notamment la caravane de solidarité destinée plus particulièrement aux zones situées dans leur majorité sur la bande frontalière algéro-tunisienne, à l’extrême sud-est du chef lieu et à l’ouest. Par camions, il a été acheminé vers les habitants de ces régions enclavées, méchtas et douars, une aide collectée auprès des directions, des citoyens charitables, etc. Ces régions comptent un grand nombre de familles nécessiteuses vivant de la subvention étatique ou exploitant des terres qui ne rapportent presque plus depuis des années. Les camions composant cette caravane étaient chargés de 3 300 kits alimentaires de produits de première nécessité. Au total ce sont 20 communes de la wilaya d’El Tarf qui ont bénéficié de cette solidarité en pleine période de propagation de la pandémie Covid-19. Cet élan de solidarité se poursuivra, a annoncé le premier responsable de la wilaya, surtout pendant le Ramadhan, prévu au début de la prochaine semaine. Selon toujours le wali, ces kits renferment de la semoule, des pâtes, de l’huile, des légumes secs, tomate en boîte, des céréales, du sucre et de la farine. Lors de cette conférence de presse, le wali a évoqué les dispositifs de prévention et de solidarité décidés par l’Etat en faveur des zones d’ombre et des localités frontalières recensées à travers les 24 communes de cette wilaya. Il a signalé que cette action de solidarité a été initiée en étroite collaboration avec différents secteurs d’activités et de nombreux donateurs qui avaient contribué, précédemment, à l’approvisionnement de plus de 5 000 familles dans le besoin.



22 camions de nettoiement distribués à 18 communes

Les autorités locales seront aux cotés des zones éloignées et fortement touchées par la mesure de confinement pour barrer efficacement la propagation de cette pandémie. La directrice de la santé publique et de la population de la wilaya d’El Tarf a brossé un tableau récapitulatif sur la situation du 22 mars au 20 avril. Elle a relevé que 26 personnes ont été contaminées, les tests effectués ont donné 15 sujets négatifs, 7 positifs, 3 guéris, 1 décès et 3 hospitalisés à El Kala, Tarf et Besbes. Le nombre de personnes touchées par l’isolement sanitaire et de 779 qui ont regagné leurs domiciles à Skikda, Annaba, Guelma et Souk Ahras. 41 marins revenus du Soudan sont encore en quarantaine depuis jeudi dernier. Enfin, les deux derniers cas enregistrés à El Kala et Zitouna, il y a quatre jours, sont revenus de Blida et de Msila après une visite familiale. Auparavant, le wali a présidé une cérémonie de distribution de 22 camions dotés de matériels sophistiqués de rétro-chargeurs d’ordures, de bennes-tasseuses, renforçant ainsi 18 communes pour mieux mener leurs actions de lutte contre la propagation du coronavirus. Lors de cette cérémonie, le premier responsable de la wilaya a rendu un vibrant hommage aux éboueurs qui exposent leur vie et celle de leurs familles à tous les dangers. Au cours de cette même journée, il a lancé la poste mobile, dédiée aux habitants des zones rurales dans l’impossibilité de se rendre dans les zones urbaines étant donné l’arrêt observé par les transporteurs. A cet effet, il a été décidé de permettre à un bus équipé de tous les moyens nécessaires pour assurer ses prestations de services aux clients, a souligné la nouvelle directrice locale de la Poste et des Télécommunications, Mme Sonia Kadi.