Le wali de la wilaya d’El Tarf s’est rendu mardi dans la daïra de Bouhadjar, à l’extrême sud-est de la wilaya, pour s’enquérir de la situation des habitants ruraux en cette période de pandémie. Le premier responsable de la wilaya a longuement parlé avec des habitants de la localité dite mechta Oum Hassan, une localité enclavée de la commune de Oued Zitoun, dans la daïra de Bouhadjar à 53 km du chef lieu d’El Tarf, voisine de la commune de Mechrouha dans la wilaya de Souk Ahras. Les habitants ont interpellé le wali sur de nombreuses préoccupations notamment le manque de lait en sachet ainsi que la semoule, l’eau… D’autres lui ont fait part de l’absence de tracés de route carrossables et du réseau de canalisation d’eau potable. Notons au passage que la majorité des habitants de cette localité vivent de ce que rapporte la pratique agricole. Ils lui ont demandé de les aider par l’intermédiaire de la DSA afin de promouvoir leurs diverses activités agricoles. Dans une courte intervention, en présence de la délégation qui l’accompagne, composée de directeur exécutif et du P/APC, Harchouf Ben Arrar, le wali d’El Tarf soutenu par le président d’APW a rassuré les populations de cette mechta en leur promettant de sommer les autorités locales de leur venir en aide en cette période de crise et de consacrer un quota de semoule et de produits alimentaires aux citoyens dans le besoin. S’agissant des autres problèmes, le wali a indiqué que des décisions seront prises afin de répondre à l’attente des habitants de ces zones rurales mettant en œuvre le programme tracé par le Premier ministre. Le wali a instruit tous les directeurs exécutifs présent d’élaborer un programme pour soustraire ces habitants confinés de l’enclavement qui les paralyse. Par ailleurs, il a promis de débloquer une importante somme pour leur assurer un approvisionnement régulier en eau. Enfin, notons que depuis quelques jours la wilaya a entamé le recensement de toutes les familles nécessiteuses afin d’activer une solidarité agissante pendant le mois de Ramadhan. n

