Bien que les autorités de la wilaya aient mis les bouchées doubles au début de ce mois pour résoudre le problème de ramassage scolaire, il n’en demeure pas moins que les choses ne se sont pas améliorées dans plusieurs autres contrées de la wilaya. La décision d’attribuer vingt bus récemment reçus pour dix-huit communes seulement a été suivie de polémiques au niveau de plusieurs d’entre elles qui ont dénoncé une attribution non équitable.

Des élus sont montés en créneau pour dire que leurs communes ont été défavorisées par rapport à d’autres. Certains sont allés même jusqu’à dire qu’il est temps de créer une région au lieu de distribuer de l’argent communal sans pour autant régler ce handicap qui chaque année fait des gorges chaudes et des citriques acerbes. La situation n’a pas l’air de changer d’un iota en dépit du renforcement de ce créneau étant donné que plusieurs jeunes élèves venant de diverses régions continuent d’arpenter des kilomètres en aller-retour pour rejoindre les bancs de leurs établissements scolaires. Ce phénomène, qui est à l’origine d’une déperdition scolaire considérable, est signalé cette semaine dans les localités d’El Ayoun, Bougous, Zitouna, Besbes, Sidi Kaci, Sidi Mebarek, Chihani, pour ne citer que celles-là. Des parents d’élèves de moins de 14 ans résidant à Oum Hassan, Bougous Nza El Bel Di, ou Nchiaâ nous apprennent que leurs enfants parcourent des kilomètres en supportant de surcroît des cartables lourdement chargés, la chaussée dégradée, la boue…

Face à cette situation, la majorité des parents se disent mortifiés et désorientés. A noter que la majorité des communes de cette wilaya de l’arrière-pays sont rurales ou semi urbaines. Ce qui est sûr selon la classification donnée, huit communes sont de types rurales enclavées comptant au moins quatre-vingt mille habitants et dont les écoles sont éloignées les unes des autres, et que des agglomérations disposent de deux ou trois CEM et lycées alors que dans d’autres il n’y a aucun. Dans ce contexte, des centaines d’élèves ont été obligés de quitter prématurément les bancs de l’école selon des parents rencontrés dans ces contrées rurales lointaines. «Mon fils a été obligé d’arrêter les cours à cause de l’absence du ramassage scolaire défaillant ». Un autre le soutient : « Mes deux enfants n’ont plus l’envie de rejoindre l’établissement secondaire à cause de la distance et ma fille a quitté l’école depuis cinq ans. » En quittant l’école, ces jeunes croyaient trouver du travail mais leur désespoir est grand. De nos jours, impossible de décrocher un emploi si l’on n’est pas épaulé par quelqu’un introduit dans le rouage administratif. Même les sortants de grandes écoles et d’université éprouvent des difficultés pour être insérés.

Le manque de ramassage scolaire ainsi que les conditions de scolarisation et sociales sont les premiers facteurs de la perdition scolaire dans la wilaya d’El Tarf. Le problème se pose aussi pour les grandes agglomérations à forte concentration de population.

Une bonne partie des parents d’élèves résidant dans les zones périphériques souffrent aussi de cette situation et ont évoqué la possibilité d’arrêter d’envoyer leurs progénitures à l’image de Drean, El Kala ou Ben M’hidi, Chatt. L’absence du transport et les kilomètres parcourus par les enfants quotidiennement cachent souvent de mauvaises surprises, l’auto stop où les jeunes élèves sont exposés à divers danger.

A ces derniers, il faut aussi ajouter les risques d’accidents, les attaques des chiens errants. En un mot, nos enfants sont exposés chaque jour à une panoplie de dangers qui sont encore plus graves « les rapts ». Le nombre de jeunes filles qui ont abandonné leurs études est plus important que pour les garçons selon les statistiques.

« Je refuse de laisser ma fille rejoindre l’école primaire, le collège ou le lycée dans ces conditions», nous confirme un père de famille. Les étudiants qui rejoignent les universités ne sont pas mieux lotis. Des centaines d’étudiants sont à leur tour soumis au diktat des chauffeurs de taxis clandestins pour rejoindre les trois campus de la seule université Chadli-Bendjedid. Les bus universitaires ne prennent pas en chargent les étudiants habitants à cinquante kilomètres. Le transport aussi bien public que privé est décrié surtout le matin et aux heures de pointe.

«Les étudiants des zones enclavées vivent un véritable calvaire au quotidien. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter d’année en année, sans que cette croissance soit prise en considération par les responsables des œuvres sociales universitaires. Les problèmes de transport, de chambre, de restauration, etc. ont été à maintes reprises soulevés par les étudiants, et sont à l’origine des multiples débrayages. Hélas, les décideurs continuent d’ignorer ces revendications », s’indigne un groupe d’étudiants de l’université Bendjedid. C’est dire que le problème de transport se pose avec acuité à tous les niveaux et que les actions entreprises pour essayer de le minimiser sont loin d’être résolues.

Une politique basée sur des données fiables serait la seule condition sine qua non pour venir à bout en mettant de côté la politique à tâtons. Enfin, la création au niveau de chaque commune ou de la wilaya d’une régie de transport scolaire est la meilleure solution pour juguler cette insuffisance décriée et fera gagner aux communes beaucoup d’argent distribué parfois à tort et à travers aux investisseurs défaillants…