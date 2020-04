Les habitants des zones rurales, en particulier ceux des communes de Zitouna, Bouhadjar, Chihani, Aïn Kerma El Ayoun, Oum Teboul et Bougous, ont appliqué à la lettre les mesures de confinement édictées par le Président de la République. Depuis lundi, aucune âme qui vive dans les rues de ces communes frontalières. Il est navrant de constater, selon les échos nous parvenant de Drean, de Ben Mhidi, du chef lieu et surtout d’El Kala, que les mesures de confinement n’ont pas enregistré une totale adhésion ailleurs.

Bien après 19 heures, des citoyens continuent à occuper la rue ne se souciant guère de leur santé ni de celle de leurs concitoyens. Un homme, la soixantaine, nous confie qu’il faut solliciter le concours l’armée pour faire respecter la mesure de confinement partiel. Si les campagnes de sensibilisation contre le Covid ont donné des résultats positifs dans les coins les plus reculés, il n’en demeure pas moins que dans certaines zones, des citoyens continuent de prendre à la légère les ravages causés par la pandémie à travers le monde et mettant en danger leur vie et celle de leurs proches. Un grand hommage est rendu en cette journée aux hommes en blouses blanches, aux pompiers et à tous les services de sécurité, tous corps confondus, qui continuent de s’acquitter honorablement de leur mission de préserver la vie des autres au détriment de la leur. Notons qu’un contingent de pompiers en quarantaine à Besbes est sorti, selon l’information véhiculée par la directrice de la DSP, dont ses éléments à tous les niveaux demeurent mobilisés. Enfin, la gestion de la situation par les officiels est décriée par la presse locale qui se sent marginalisée comme si elle n’était pas concernée par la situation. L’absence d’interlocuteur hormis les quelques bribes de la cellule de communication laisse libre court à la rumeur qui gagne du terrain donnant raison aux réseaux sociaux qui ne ménagent guère les responsables locaux. En tout état de cause, quatre cas confirmés à El Tarf et une situation sanitaire stable pour le moment.

Lutte contre la spéculation et visites des zones isolées

Les services de sécurité de la wilaya mènent une lutte acharnée contre les spéculateurs des produits alimentaires de première nécessité. Ainsi donc, selon un communiqué rendu public, les éléments de la Sûreté de wilaya ont saisi, lors d’un contrôle de routine, 113 kg de semoule chez un spéculateur. Ce dernier, qui écoulait son produit tardivement le soir à El Kala, a été dénoncé à la police par un citoyen à la recherche de quelques kilogrammes de cette denrée introuvable sur les étals. Ayant tenu compte de sa déclaration, des policiers ont été dépêchés sur le lieu indiqué où ils ont pris en flagrant délit le spéculateur. Il a été conduit au commissariat de la même localité où, après avoir été verbalisé, il sera présenté aujourd’hui devant le Procureur de la République du Tribunal d’El Kala, wilaya d’El Tarf. Quant à la quantité destinée à la spéculation, elle a été saisie et le local scellé en attendant la décision de justice. Par ailleurs, selon une information émanant de la cellule de communication de la wilaya, le premier responsable s’est rendu successivement dans quatre zones isolées. Il a fait une halte au quartier de Fernana, commune de Chihani, afin de s’enquérir de leur situation en cette période de crise sanitaire, de leur remonter le moral et les inciter à respecter les mesures préventives dictées par le Président. Dans la daïra de Besbes, le wali en compagnie d’une délégation a ouvert un dialogue avec les habitants de la localité de Fernana et de Hamada 1 et 2. A Asfour, le premier responsable a rencontré les habitants de mechta Nador et de la commune de Cheffia dans la daïra de Bouteldja, où il a pris note de toutes les préoccupations et les insuffisances enregistrées ces derniers jours. Le wali a promis aux habitants de sommer ses subordonnés afin d’apporter leurs concours dans les délais les plus brefs. Notons que c’est la troisième sortie du wali en une semaine. n

