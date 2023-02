Au total, 16 projets concernant l’extension d’unités de production spécialisées dans l’extraction des huiles essentielles, des plantes aromatiques et médicinales dans la wilaya d’El Tarf, ont été financé en 2022 dans le cadre de l’Agence nationale de gestion des micros crédits ANGEM, a-t-on appris mardi de l’annexe locale de cette Agence. Dans une déclaration à l’APS, le chargé de communication auprès de cette annexe, Raouf Drissi a précisé que ces projets ont permis d’optimiser la valeur financière de ces micro-entreprises en plus de l’augmentation du nombre de postes de travail directs, considérant que cela constitue un «indice très encourageant» d’autant plus que la majorité des projets d’investissement est monté par de coopératives de femmes activant dans les zones rurales et villages situés dans les communes de la bande frontalière de la wilaya.

Il a ajouté que ce genre d’opérations a pour objectif de donner l’opportunité au plus grand nombre de personnes ayant fait montre de sérieux dans l’investissement notamment les jeunes pour concrétiser leurs idées sur le terrain et leur donner la possibilité de compter sur eux-mêmes.

Le même responsable a rappelé que les campagnes de sensibilisation effectuées par les services de l’annexe de wilaya de l’ANGEM visent à capter le plus grand nombre possible de jeunes pour investir avec l’activation de plusieurs procédures s’agissant de l’allègement des documents administratifs. Selon la même source, les femmes constituent la catégorie qui a bénéficié le plus des crédits destinés à la concrétisation des projets dans le domaine d’extraction des huiles essentielles et plantes médicinales et aromatiques notamment dans les communes frontalières comme Boukous, El Kala et Souarekh.

Pour rappel, l’antenne d’El Tarf de l’ANGEM soutien le lancement des micros projets via deux formules de crédits, le premier destiné à l’acquisition de la matière première et le second pour la création d’activités. n

Articles similaires