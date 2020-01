Les éboueurs de la commune de Zitouna, à 15 kilomètres du chef-lieu de wilaya, ont entamé mercredi dernier une grève ouverte pour non-paiement de salaires. En effet, selon les contestataires qui ont observé un sit-in devant le siège l’APC, ils n’ont pas été payés depuis plusieurs mois.

Selon les représentants délégués pour entamer des discussions avec les élus locaux, la grève sera ouverte jusqu’à ce que leurs doléances soient satisfaites. Ce mouvement, le second, est intervenu quand ces employés communaux n’ont rien venu venir après les promesses qui leurs ont été faites lors des premiers mouvements de grève. Par ailleurs, on apprend que le wali avait annoncé, dans une précédente déclaration, que leurs nombreuses préoccupations seront prises en charge et que les solutions interviendront dans un délai maximum de 20 jours. Le P/APC de Zitouna, commune rurale, selon les délégués, a refusé de les recevoir. Une vingtaine de protestataires ont été reçus par le secrétaire général de cette commune qui n’a fait que réitérer la promesse selon laquelle les arriérés de salaires seront réglés à la fin du mois en cours. Selon une autre source, les habitants de cette même localité sont montés au créneau au niveau du chef-lieu réclamant à leur tour la réfection des trottoirs. Les autorités locales ont confirmé que l’opération est amorcée depuis plus de deux mois. Elle touchera deux autres cités et tous les quartiers faisant partie de cette commune, selon un élu qui veille sur la finition des travaux entamés à Bougouissa. Il ajoute que des démarches sont entreprises auprès des autorités de la wilaya pour résoudre le problème de transport, de restauration dans plusieurs établissements scolaires ainsi que l’alimentation en eau potable. Il conclut que les habitants peuvent s’armer de patience et que la commune ne peut sans l’aide des responsables de wilaya-wali et président d’APW- venir à bout de toutes les doléances des citoyens qui se sont amoncelées, relevant des précédentes mandatures communales. Notons que la nouvelle équipe communale a réussi, en peu de temps et en fonction des moyens dont elle dispose, à assainir des situations de plusieurs années. Les citoyens de cette commune rurale ont adhéré à toutes les entreprises en organisant plusieurs actions de volontariat ayant permis de nettoyer le cimetière local gagné par les herbes folle et débarrasser la commune des ordures ménages, au point où l’on ne pouvait circuler d’une tombe à une autre pour se recueillir. La commune a pris l’initiative de dégager les enclos au niveau de Bougouissa pour amorcer une chaussée qui désenclavera les habitants. Les citoyens désirent que cette initiative soit généralisée pour contrecarrer tous les citoyens qui occupent des espaces appartenant à leurs voisins ou à l’Etat, bloquant ainsi les projets de développement. Les cas sont légions au niveau de plusieurs cités de la commune. Une campagne de sensibilisation est indispensable pour remettre les choses à leur place. A ajouter dans ce même ordre d’idées, le concours des investisseurs qui ont mis quelques engins entre les mains des volontaires. n