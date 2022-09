Les services des douanes des postes frontaliers d’El-Ayoun et d’Oum Teboul ainsi que la Brigade mobile relevant des services de l’inspection divisionnaire des douanes d’El-Tarf, ont saisi 6.832 comprimés psychotropes soigneusement dissimulés à bord d’un véhicule touristique et un montant de 17.000 dinars tunisiens, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD). «Dans le cadre des efforts déployés sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, les agents des divisions principales de contrôle des voyageurs des postes frontaliers d’El-Ayoun et d’Oum Teboul, ainsi que de la Brigade mobile relevant des services de l’inspection divisionnaire des douanes d’El-Tarf, territoire de compétence de la direction régionale des douanes d’Annaba, ont saisi, dans deux opérations distinctes, un montant de 17.000 dinars tunisiens qui était dissimulé dans les bagages d’un passager et 6.832 comprimés psychotropes de type +Prégabaline ADONTAG 150 mg+ dissimulés à bord d’un véhicule touristique», lit-on dans le communiqué. Ces deux opérations dénotent «la vigilance et la rigueur des agents des douanes algériennes mobilisés 24h/24h pour l’accomplissement de leur devoir professionnel, notamment dans le cadre de la répression des infractions commises en violation de la législation et de la réglementation relatives au mouvement des capitaux de et l’étranger, de la protection de l’économie nationale et de la contribution à la lutte contre la contrebande, le trafic de drogues et de substances psychotropes ainsi que tout ce qui menace la santé et la sécurité du citoyen». n

