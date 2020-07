Deux (2) embarcations de fabrication artisanale destinées aux réseaux d’émigration clandestine ont été saisies à El Tarf et quatre individus impliqués arrêtés, a rapporté samedi le chargé de communication à la Sûreté de wilaya d’El Tarf. Exploitant des informations faisant état de la préparation d’une tentative d’émigration clandestine par un dangereux récidiviste, les services de la police de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) d’El Tarf ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation de ce présumé coupable et trois de ses complices, a-t-il indiqué. Les éléments de la BRI ont également récupéré deux embarcations artisanales ainsi que deux moteurs, 4 gilets de sauvetage, un bidon de carburant de 20 litres et une tenue de plongée, a précisé la même source. Une quantité de comprimés psychotropes, des armes blanches et des sommes d’argent, en devise et en dinar algérien, ont été retrouvées en possession des mis en cause, selon la même source. Aussi, 10 candidats à l’émigration clandestine, issus de différentes wilayas du pays, ont été arrêtés dans la ville côtière d’El Kala dans le cadre de cette affaire, a-t-on signalé. Poursuivis pour «constitution d’association de malfaiteurs et préparation de traversées clandestines par voie maritime’’, les deux principaux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et leurs deux autres acolytes ont été mis sous contrôle judiciaire, alors que les dix candidats à l’immigration clandestine ont été libérés, a-t-on conclu.

