La célébration de Yennayar a été l’occasion propice aux autorités de la wilaya d’entreprendre de nombreuses activités au profit de nombreux citoyens de cette contrée de l’arrière-pays. Le Nouvel an amazigh décrété « journée chômée et payée » est favorablement accueilli par tous les citoyens. A cette occasion, 60 foyers situés dans des sites ruraux groupés de Sidi Nasr 1 et 2, relevant de la daïra de Bouteldja, douze kilomètres du chef-lieu de wilaya El Tarf, sur la RN44, goûtent pour la première fois au bienfait de l’électricité dont étaient privées dans cette daïra beaucoup de familles depuis de nombreuses années. Les citoyens ont exprimé leur joie en saluant les autorités qui ont veillé pour que ce projet soit réalisé dans les délais impartis selon les cahiers de charge. Ils déplorent néanmoins le massacre occasionné aux tracés de route devenus en cette période impraticables. Ces deux cités situées au centre de cette agglomération de plus de 50 milles habitants ont été raccordées au réseau qui venait à peine d’être concrétisé. Le projet, selon les explications données sur place, a coûté au contribuable 8 millions de dinars. C’est le wali, en présence du président d’APW et de quelques directeurs exécutifs ainsi que le P/APC, qui l’a inauguré en disant que celui-ci s’inscrit en droite ligne des efforts déployés par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des populations du monde urbain et rural.

La société réalisatrice du réseau de gaz naturel est à pied d’œuvre pour le raccordement de plusieurs localités au gaz naturel et électrique. Des opérations qui ont été amorcées à travers des contrées lointaines depuis mars dernier. La population d’El Kala, une autre daïra qui se compose de trois communes rurales, El Ayoun, Ramel Souk et Oum Teboul. La commune d’El Kala est la première à bénéficier de gaz suivie par la commune de Drean depuis 2004. Cette opération permettra à 160 familles dans la localité rurale de Ramel Souk, située sur la bande frontalière, de bénéficier en 2020 de cette énergie moins coûteuse que le gaz butane. Le taux de pénétration en gaz naturel est encore faible, plus de 50%, tandis que l’électricité a atteint les 98%. Le wali d’El Tarf, M. Benarrar, a donné le coup d’envoi pour la concrétisation des travaux de réalisation d’une bâche à eau d’une capacité de 1 000 m3 au profit de la cité périphérique de la commune, chef-lieu de wilaya Sidi Belgacem, dans la daïra d’El Tarf. Elle assurera, une fois inaugurée, une alimentation régulière en eau potable. Le wali a assisté auparavant au niveau de la maison de jeunes Ahmed-Betchine, à l’inauguration des divers stands préparés à l’occasion du Nouvel an 2970 amazigh. Accosté par plusieurs citoyens de cette cité-dortoir plusieurs doléances ont été formulées au wali et au président de l’APC dans plusieurs domaines. n

