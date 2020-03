La Direction de la santé de la wilaya d’El Tarf suit scrupuleusement la situation de l’évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus et les instructions émanant du ministre de la Santé sont suivies à la lettre. Ainsi donc depuis le 23 mars aucune information n’est donnée sur la situation, mais la rumeur a encore des beaux jours. Les auteurs de ces rumeurs annoncent à travers les réseaux sociaux des informations infondées sans aucune source. Ils ont annoncé depuis mardi le décès d’un citoyen immigré dans la commune atteint du coronavirus alors qu’aucune dépêche officielle ne l’a confirmé. Une annonce qui a créé une panique chez les habitants de cette daïra allant jusqu’à dire que plus de deux personnes ayant contacté des proches sont mis en confinement. En tout état de cause le personnel médical et paramédical effectue un travail de titan. Plus de quatre mille agents et médecins sont mobilisés pour faire face à la propagation de cette pandémie. Par ailleurs comme nous l’avons signalé précédemment tous les moyens d’intervention sont mis en branle à travers la wilaya. Ces agents sont en mesures d’intervenir dans les coins les plus reculés de la wilaya. De sources sûres, tout passager entrant dans le pays par les deux postes frontaliers est conduit après examen, test sanitaire vers les centres de confinement au niveau de tri dans les localités Bouteldja, El Tarf et El Kala. Jusqu’à jeudi, on n’a signalé aucun cas de contamination au coronavirus. De leur côté, les citoyens se sont conformés pour la plupart au confinement, seul moyen efficace pour faire face à cette épidémie. Les citoyens circulent pour effectuer des retraits au niveau des 56 bureaux de postes, au trois banques et au CPA d’El Tarf et d’El Kala, à la Cnep. Les gestionnaires ont pris des mesures de sécurité en plaçant des cordons de sécurité comme dans les pharmacies. La tension sur la semoule demeure en dépit de la disponibilité de 4 000 quintaux par semaine. Enfin, signalons que les communes participent par l’intermédiaire de leurs agents en dépit de tous les problèmes à la désinfection des lieux. Les citoyens signalent de leur côté un retard inquiétant de l’enlèvement des ordures dans certaines APC. Un important dispositif a été mis à la disposition des 300 agents notamment 22 camions citernes et 60 pompes.

