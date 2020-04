Plus de 200 personnes âgées ont reçu en ce début de Ramadhan des kits de denrées alimentaires composées de semoule, d’huile, de pâtes…

Cette opération entre dans le cadre de la solidarité programmée par les autorités locales au cours de ce mois du Ramadhan caractérisé par une fièvre acheteuse. Jusqu’à ce jour, la solidarité a touché dans la wilaya d’El Tarf plus de 10 000 personnes selon les dernières statistiques fournies par la cellule de communication de la wilaya. La distribution de ces aides s’est faite par des caravanes de solidarité lancées à partir du chef lieu de wilaya, en présence du premier responsable de la wilaya, le président d’APW ainsi que des chefs de plusieurs directions, de tous les services de Sécurité confondus. Des opérations qui ont pour objectif de soulager des familles en cette période de confinement. Concernant, les 10 000 dinars alloués aux personnes nécessiteuses devant leur être envoyés par mandat, les communes sont à pied d’œuvre pour achever l’actualisation des listes établies l’année passée à laquelle ont été ajoutées les nouvelles familles nécessiteuses. Par esprit de solidarité aux dernières personnes frappées par l’isolement sanitaire, le wali Harchouf Benar, en compagnie d’une importante délégation, s’est rendu dans la daïra d’El Kala, trente kilomètres du chef-lieu de wilaya, en vue de s’enquérir de la situation des 41 marins qui sont revenus du Soudan, après une mission de coopération entre les deux pays et qui sont en isolement sanitaires à l’hôtel « Le Moulin » depuis maintenant douze jours. Profitant de sa présence sur le sol de cette ville balnéaire, le premier responsable accompagné des autorités locales a visité plusieurs sites notamment archéologiques, culturels, touristiques. En fin de visite, il a présidé une importante réunion au siège de la daïra où il a écouté un rapport détaillé sur la ville dont les constructions pour la majorité datent de 1887. A la lumière de ce rapport, il a pris la décision d’instruire les responsables de faire une étude approfondie sur les sites afin de pouvoir les restaurer. « La restauration de ces sites est une nécessité », a-t-il souligné.

Enfin, après étude, une importante enveloppe sera allouée à la daïra pour entamer les travaux de restauration des anciennes bâtisses, tout en préservant le caractère archéologique, culturel et touristique. La daïra, à l’instar de plusieurs autres régions, dispose de plusieurs sites archéologiques, Lalla Fatma à El Ayoun, l’ancienne église, le Bastion de France, la vieille Calle, qui ont été plusieurs comptoirs commerciaux. Notons que plusieurs autres sites ont été répertoriés par la Direction de la culture dans les localités de Bougous, Bouhadjar et Cheffia. n