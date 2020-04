Les autorités locales en cette crise sanitaire ne cessent de multiplier les élans de solidarité en direction des familles dont la situation sociale laisse à désirer. Le premier responsable, le wali en l’occurrence, Harchouf Benarrar, a lancé dimanche une importante opération de solidarité au profit de plusieurs zones d’ombre renfermant des familles nécessitant une aide étatique. Cette aide entre dans le cadre des orientations dictées par les autorités suprêmes, selon notre source d’information. La caravane de solidarité, qui a pris le départ du siège de la wilaya, se compose de pas moins de 32 camions chargés de vivres et de médicaments, selon toujours la même source, et touchera pas moins de 5 000 familles nécessiteuses de 19 communes de la wilaya. Des communes situées au nord du chef lieu de wilaya, au sud-est, à l’ouest et à l’est, entre 120 mechtas et douars enclavés de surcroît. La wilaya d’El Tarf, bien qu’elle soit à vocation agricole, compte plusieurs familles dans le besoin surtout en cette période.

Les transporteurs aussi bien privés qu’étatiques, en confinement édicté par le Président de la République, se retrouvent sans ressources, accentué en outre par la spéculation de certains marchands, épiciers et autres sans foi ni loi qui tentent de s’enrichir pendant que leurs concitoyens meurent chaque jour. L’Etat a pris plusieurs mesures pour venir à bout de ces énergumènes en renforçant le circuit de commercialisation par des produits de première nécessité mais le problème de la semoule reste posé avec acuité dans plusieurs contrées. Lors du coup d’envoi de cet élan de solidarité, le premier responsable de la wilaya a révélé que dans moins d’une semaine, il touchera le double des familles.

Le coup d’envoi de la caravane, encadré par les services de la wilaya et de la Direction locale de l’action sociale et la solidarité, a été donné en présence de plusieurs acteurs dont la Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la Direction des travaux publics, la Conservation forestière, la Protection civile et des bénévoles. L’élan de solidarité a commencé bien avant la décision du confinement dans la wilaya d’El Tarf qui compte 24 communes où près de 2 000 familles ont été touchées lors des trois précédentes sorties dans les daïras de Bouhadjar, Drean et Besbes. n

