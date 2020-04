Le bilan de la crise sanitaire n’est pas alarmant au niveau de la wilaya. En effet, le communiqué du 10 avril souligne que 13 sujets testés ont donné 2 personnes positives, 2 personnes atteintes de coronavirus en suivi médical et 1 décès. Toutefois, il y a lieu de signaler que 2 personnes qui suivaient le traitement à base de chloroquine sont guéries, selon un communiqué du responsable de la cellule de communication de la Direction de la santé publique et de la population. La même source a ajouté que les résultats de tests sur une troisième personne suspectée du coronavirus se sont avérés négatifs. Les trois personnes auraient quitté l’hôpital «Bouzidi-Ammar» de la ville balnéaire d’El Kala où elles étaient soignées. Une quatrième personne suit le traitement au niveau du nouvel hôpital de Besbes, situé à l’ouest du chef lieu de wilaya El Tarf. Elle vient de subir de nouveaux tests et les médecins soignants attendent encore les résultats qui seront probablement disponibles samedi prochain. Par ailleurs, la directrice de la DSP en l’occurrence Mme Zouizi Nehla ne cesse de mettre en garde la population sur la gravité de la situation et leur suggère de se conformer aux mesures prises par le gouvernement. Des mesures qui ont pour objectif de circonscrire cette pandémie qui a mis en branle le monde entier. Une pandémie qui a déjà tué des centaines de milliers de personnes dans le monde et contaminé plus d’un million. La directrice a indiqué récemment que tous les sujets soupçonnés du coronavirus et mis en quarantaine ont quitté les lieux désinfectés grâce à l’esprit de solidarité.

Les pompiers concernés ont eux aussi quitté l’hôpital de Besbes et aucun signe du virus n’a été signalé sur les personnes concernées. Enfin, les mesures de confinement partiel décidé récemment est suivi par les citoyens conscients de la gravité de la situation. Elles se sont généralisées au niveau des agglomérations urbaines et rurales. Les habitants de wilaya reprochent à la commission chargée de veiller sur la situation de ne pas avoir signalé un mort au coronavirus décédé depuis le mois de mars dernier. Il s’agit d’un homme de 74 ans de la localité Lamar dans la daïra de Besbes, qui avait habitude de se soigner à l’étranger pour des problèmes cardiaques. C’est la directrice de la DSP qui a révélé ce décès une quinzaine de jours après. Les lits de trois hôpitaux (El Kala, El Tarf et Bouhadjar) que compte la wilaya ne reçoivent que les patients dont la santé nécessite une urgence médicale en cette période de crise sanitaire. n