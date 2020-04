Dans le cadre des efforts déployés par les services de police pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens, appliquer les mesures préventives pour contrer la propagation de l’épidémie du coronavirus, ont appréhendé 285 personnes impliquées dans la violation des mesures de confinement dont 52 d’entre elles verbalisées tandis que le reste a été soumis à de simple contrôle d’identité.



Par ailleurs, les mêmes services, selon le communiqué rendu public samedi, ont immobilisé 126 véhicules de différents types et 3 vélos motorisés, placés au niveau des fourrières communales. La police judiciaire a procédé à l’arrestation de 3 personnes pour non-respect de distanciation aux mesures de sécurité et 9 autres pour attroupement. Elles ont été traduites devant les juridictions compétentes de leur circonscription à travers la wilaya.

Les mêmes éléments de police ont effectué 185 opérations de sensibilisation des citoyens et 90 autres à bord de véhicules munis de haut-parleurs les appelant à rester confinés vu la menace de ce virus. Enfin, le responsable de la cellule de communication a souligné que des patrouilles de jour et de nuit sont assurés 24H/24 par des équipes disposant de tous les moyens. Ce bilan, selon la même source, concerne uniquement la période allant du 5 au 18 avril. La wilaya enregistre 6 cas positifs.

Une personne de Zitouna suspectée a été mise en isolement à

l’hôpital d’El Kala alors que les

41 marins venant du Soudan, après une mission de partenariat, sont depuis jeudi en quarantaine au niveau de l’hôtel « Le Moulin» à El Kala, bien que les tests

sanitaires subis à l’entrée soient négatifs. n