Pas moins de 2.000 litres de produit désinfectant biologique ont été acquis sur initiative du centre d’enfouissement technique (CET) d’El Tarf, dans le cadre des dispositions de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris, samedi, du directeur du CET d’El Tarf. Aussitôt réceptionné, cette quantité de désinfectant a été orientée pour le nettoyage des lieux et sièges de structures assurant différentes prestations publiques, a indiqué M. Salim Nouacer relevant que les opérations de désinfection, qui se poursuivent à l’heure actuelle, ont ciblé, entre autres, les places publiques, l’agence postale et l’institut de tourisme et hôtellerie où les premiers voyageurs rapatriés de Tunisie ont été placés en confinement sanitaire. Deux camions citernes et une équipe composée de six éléments du CET qui assure, en parallèle, le traitement et l’enfouissement de 250 tonnes/jour de déchets ménagers, ont été mobilisés, dans le cadre de cette opération de nettoyage, a signalé la même source. De leur côté, les services locaux de l’environnement ont acquis une quantité de 500 litres de concentré d’un désinfectant détergent, a indiqué M. Noureddine Chouali précisant que ce produit dilué, a été réparti à travers les sept daïras de cette wilaya frontalière pour leur exploitation, au titre des opérations de désinfection en cours, en coordination avec différents services. Une opération de désinfection du centre pour personnes âgées de Rokaba, dans la commune de Aïn Assel a été d’autre part, lancée, cet après-midi, sur initiative des services de la Protection civile, a-t-on signalé auprès de ce corps. L’opération est menée en étroite collaboration avec les services de l’environnement, dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, a conclu la même source.

Gendarmerie nationale Saisie de 52 tonnes de produits alimentaires et 57.000 produits parapharmaceutiques

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont saisi, ces dernières 24 heures, 52 tonnes de produits alimentaires dont da semoule, la farine et des pâtes outre 57.060 unités parapharmaceutiques y compris 50.800 gants médicaux et 6.260 masques», précise la même source.