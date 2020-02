Un millier de praticiens sont attendus aux travaux du deuxième Congrès international de chirurgie ORL et cervico-faciale, prévu du 13 au 15 février courant à El-Oued, a-t-on appris du bureau de l’association de l’Alliance médicale d’El-Oued. Ils se répartissent entre 150 psycho-orthophonistes, 300 médecins généralistes et 550 praticiens spécialistes en ORL issus de 10 établissements hospitaliers universitaires et quatre (4) hôpitaux militaires en plus d’enseignants universitaires et de praticiens résidents des secteurs public et privé, a précisé le membre du bureau de l’association, le Pr.Tahar Mansouri. Lors de cette manifestation scientifique et médicale, seront également menées une trentaine d’interventions chirurgicales complexes dans le domaine de l’ORL, dont la chirurgie des tumeurs du nerf auditif, de l’otosclérose et de l’otorrhée chronique, avec utilisation de techniques de pointe, a-t-il fait savoir. Ces interventions délicates seront menées par un staff médical et paramédical qualifié, comprenant des compétences de sept (7) pays étrangers (Allemagne, Jordanie, Liban, Maroc, Egypte, France et Tunisie) aux côtés de compétences algériennes relevant de différents établissement hospitaliers universitaires. La rencontre traitera de questions intéressant les trois catégories participantes, dont les praticiens spécialistes en ORL qui bénéficieront d’explications pratiques sur les techniques modernes utilisées dans les interventions chirurgicales, via un support audiovisuel depuis le bloc opératoire. Les médecins généralistes bénéficieront eux de sessions de formation animées par des spécialistes autour de trois axes déterminant lors des consultations du malade, à savoir les maladies ORL, la pédiatrie et les allergies.

Les psycho-orthophonistes bénéficieront, pour leur part, de sessions de formation assurées par un spécialiste de la diction sur l’efficacité de l’accompagnement de la pose d’implants cochléaires aux enfants et scolaires, à travers des mécanismes d’insertion dans le milieu familial et scolaire, et ce, à travers la présence de l’orthophoniste.

Ce Congrès international de chirurgie ORL et cervico-faciale, dont les activités sont réparties entre le Centre anticancéreux, la Maison de la Culture Mohamed lamine Lamoudi et la salle de conférences du complexe touristique «Gazelle d’Or» à El-Oued, est organisé par l’association l’Alliance médicale d’El-Oued, avec le concours de l’association médicale «Tedj» et l’association «Amel» de pose d’implants cochléaires. n

