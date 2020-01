La programmation de travaux d’entretien et de projets de dédoublement de certains axes routiers à dense trafic est soulignée comme action prioritaire par la commission de développement, de l’équipement, de l’investissement et de l’emploi de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’El-Oued.

Dans un rapport présenté à la dernière session de l’APW, la commission a relevé que 30% des routes nationales à forte densité de circulation sont en «mauvais» état, requérant la mobilisation de tous les moyens pour leur réhabilitation, ainsi que la projection de nouvelles opérations de routes à double, voies pour éradiquer les points noirs qui y sont relevés. La commission impute aussi, dans son rapport, les fréquents accidents de circulation ayant engendré, quasi-quotidiennement, des victimes, à l’état déplorable des axes routiers, état de fait qui nécessite, selon elle, la programmation d’opérations de réhabilitation et d’entretien du réseau routier national, seules connexions de la wilaya pour la circulation des personnes et le transport de marchandises, notamment les produits agricoles et industriels. La dégradation de l’état des routes a été aussi à l’origine de fréquents mouvements de protestation de citoyens des communes des régions d’El-Oued et d’Oued-Righ, notamment à la suite des accidents de circulation ayant endeuillé de nombreuses familles. Le président de l’APW d’El-Oued, Ryad Benali, avait, à moult reprises, et en réponse aux préoccupations des citoyens de la wilaya, sollicité les instances centrales pour l’inscription de projets de dédoublement de voies des routes nationales, notamment les RN-3, RN-48 et RN-16. Le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya, Bachir Herrane, a rappelé, pour sa part, que la wilaya s’était vue accorder une opération de dédoublement d’une tranche de 35 km de la RN-48 longue de 125 km. Lancés en juillet de 2018, les travaux, qui sont à 35% d’avancement, ont également porté sur la correction de la largeur de cet axe reliant Guemmar et Still (Nord d’El-Oued), en plus d’un autre axe de 20 km à être dédoublé sur la RN-3, qui traverse sur 127 km les territoires de sept (7) communes de la région d’Oued-Righ, et dont les travaux ont été lancés en février 2019, pour être livrés début avril prochain (2020), a-t-il ajouté. Selon le DTP, d’autres enveloppes ont été consacrées l’année dernière à la réalisation de deux opérations de réhabilitation et d’entretien d’un linéaire de 24 km des routes nationales et de renforcement d’une distance de 54 km. A ces efforts de modernisation des voies et routes de la wilaya d’El-Oued, s’ajoute la réception en 2016 de l’étude technique de dédoublement des RN-3, RN-48 et RN-16, en attendant les financements pour le lancement des travaux. Le wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaid, a, dans ce cadre, tenu plusieurs rencontres avec les représentants de la société civile pour l’examen des préoccupations afférentes notamment à la question de dédoublement des routes nationales, notamment les RN-3 et RN-48, fréquemment à l’origine de mouvements de protestation de citoyens. Le chef de l’Exécutif de la wilaya a rassuré les citoyens quant à la prise en charge de leurs préoccupations, tout en mettant l’accent, lors de ses tournées d’inspection, sur la nécessité d’hâter le rythme des travaux et le renforcement des chantiers en main-d’œuvre suffisante.



Dense trafic routier quotidien

Le réseau routier national (RN-3, RN-48 et RN-16) traversant le territoire de la wilaya d’El-Oued connait un trafic soutenu, de véhicules légers et lourds, à l’instar de la RN-3 qui enregistre le passage quotidien de plus de 8.000 véhicules, dont 60% de poids lourds, suivi de la RN-48 avec un trafic de plus de 9.000 véhicules/jour, dont 50% de poids lourds. Des statistiques similaires ont aussi été relevées au niveau de la RN-16 constituant l’entrée Est de la wilaya d’El-Oued et un axe de transit pour les passagers en provenance du poste frontalier terrestre de Taleb-Larbi, selon les données de la DTP. Abondant dans ce sens, le directeur de la protection civile d’El-Oued a fait le parallèle entre le trafic routier intense et la hausse des accidents de circulation sur ces axes de chaussée unique à double sens. Le commandant

Ahmed Badji a signalé, à titre illustratif, que l’année 2019, à elle seule, a connu 408 accidents sur les trois axes nationaux précités (RN-3, 16 et 48) ayant entraîné la mort de 30 personnes et fait 535 blessés, soit près de 92% des accidents sur les routes nationales de cette wilaya qui en compte six (6). Six (6) routes nationales traversent le territoire de la wilaya El-Oued, à travers un réseau de 686,15 km, selon le même responsable qui relève que 48% des accidents de circulation ont été enregistrés sur les chemins de wilaya et routes communales, en majorité dans les agglomérations urbaines, entraînant le décès de 13 personnes. M.Badji a rappelé le dernier accident en date, survenu le

19 janvier courant sur la RN-3, suite à la collision de deux autobus, ayant fait 13 victimes et 59 blessés. Voie d’accès vers l’Est du pays pour plusieurs wilayas du Sud du pays, la wilaya d’El-Oued, traversée par trois routes nationales, en plus de sa position stratégique sur la RN-16 reliant les wilayas de Tébessa et Ouargla, via sept communes de la wilaya d’El-Oued. La RN-3 constitue également une connexion, sur le flanc Nord, entre El-Oued et Ouargla, via sept communes de la wilaya d’El-Meghaïer, en plus de la RN-48, une des plus des importantes routes nationales, reliant El-Oued au Nord du pays et longeant également cinq communes. Mitoyenne à cinq wilayas (Tébessa, Khenchela, Biskra, Ouargla et Djelfa), la wilaya d’El-Oued tisse d’importantes connexions avec d’autres wilayas à travers des échanges commerciaux et industriels, notamment en matière d’écoulement des produits agricoles. Frontalière aussi avec la Tunisie, la wilaya d’El-Oued est devenue ces dernières années une destination privilégiée pour les frères tunisiens et étrangers, transitant via le poste frontalier terrestre de la commune de Taleb-Larbi, en plus de constituer une voie d’accès des Algériens, de différentes régions du pays, à destination de la Tunisie.

(APS)