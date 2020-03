Quatre-vingt (80) transformateurs électriques devront être installés à travers la wilaya d’El-Oued avant juin prochain, afin d’améliorer le réseau de distribution en prévision de la période des chaleurs estivales et des pics de consommation, a-t-on appris auprès de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Ce programme entre dans le cadre du plan d’investissement de l’entreprise visant à améliorer la qualité du réseau au niveau des zones d’habitation connaissant des perturbations en été du fait de la forte demande, a précisé le chargé de communication, Habib Meslem. Au moins 24 de ces postes transformateurs et 48 km de réseaux de basse et moyenne tension ont été réalisés jusqu’ici, soit 30% du projet portant sur un total de 244 km (basse et moyenne tension) destinés au raccordement des transformateurs, a-t-il ajouté. Aussi, pour renforcer le réseau électrique aérien et le raccordement des départs de haute tension, les travaux ont été lancés pour 64 opérations programmées sur un linéaire de 59 km, et 26 de ces opérations (7 km) ont été finalisées, d’après la même source. De plus, pour alléger la pression sur le réseau de distribution au niveau de cinq (5) communes (Hassani Abdelkrim, Hassi-Khelifa, Robbah, Kouinine et Djamaâ), les travaux ont été lancés pour cinq (5) départs de haute tension (30 kilovolts) sur un linéaire de 77 km, et ont atteint un taux d’avancement de 30 pourcent. La wilaya d’El-Oued recense 215.779 clients au réseau d’électricité en 2019, en hausse de 7% pour rapport à l’année l’ayant précédée, et Sonelgaz y a vendu 212 mégawatts de cette source d’énergie en 2019, en hausse de 11,5% par rapport à l’année 2018, fait savoir M. Meslem.

