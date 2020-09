De graves incendies se sont déclarés, dans la nuit de jeudi-vendredi, vers 22h sur deux pipelines. Le premier concerne celui de la ligne Hassi-messaoud-Skikda. Le second pipeline touché par les feux est celui entre Hassi Messaoud-Béjaia. Les incendies se seraient déclenchés suite à une importante fuite de pétrole non repéré dans une des régions de la wilaya d’El Oued. la protection civile est est rapidement intervenu. Les interventions sont en cours. on ignore encore l’étendue des dégâts .

Articles similaires