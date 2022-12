Les services des Douanes ont saisi 3780 comprimés psychotropes dans la wilaya d’El Meghaier, indique un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD). «Dans le cadre de l’activité opérationnelle des brigades de Douanes menée en coordination avec les services de sécurité, les agents de la brigade polyvalente des Douanes de Still (W. El Meghaier relevant des services de l’Inspection divisionnaire des Douanes d’El Oued, (direction régionale de Ouargla) ont saisi, en coordination, avec les éléments de la Gendarmerie nationale, 3780 comprimés psychotropes de type Pregabaline (300 mg), dissimulés à bord d’un véhicule touristique, avec la présentation des accusés devant les juridictions compétentes». Cette opération intervient dans le cadre de «la mobilisation totale et permanente des agents de la douane algérienne dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de comprimés psychotropes, en coordination avec les partenaires de sécurité qui veillent à préserver la santé et la sécurité du citoyen et contribuent à l’instauration de l’ordre et de la sécurité publics», ajoute le communiqué. D’autre part, les agents de l’Inspection principale de contrôle des voyageurs au niveau du poste frontalier d’Oum Teboul relevant des services de l’Inspection divisionnaire des Douanes d’El Tarf, (direction régionale d’Annaba), ont saisi 37500 euros en possession d’un voyageur qui venait de finaliser les procédures d’entrée au territoire national. «L’opération consacre la vigilance et la rigueur des agents de la Douane algérienne, mobilisés en permanence pour accomplir leur devoir professionnel, notamment en matière de répression des contraventions à la législation et à la réglementation relatives au mouvement des capitaux de et vers l’étranger», conclut le communiqué.

