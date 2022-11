Par Farid Ainouche

Le journaliste Mahdi Boukhalfa vient de publier un nouveau livre. Cet ouvrage est différent de celui qu’il a écrit en 2021 sur un ton évocateur et mémoriel sur la «Cantera» et sur le Bab-El-Oued de son enfance et de jeunesse dans les années soixante et soixante-dix – avec des remontées dans l’histoire de ce quartier algérois mythique. Il se distingue également de «Khaouty, avancez l’arrière. Bons baisers d’Algérie», par lequel il a rassemblé, en 2022, sous le regard du journaliste de terrain et observateur de sa société quelques-unes de ses chroniques de presse qu’il a publiées entre 2015 et 2017 dans les différents journaux où il a travaillé. Il se rapproche davantage des textes de témoignage, d’information et d’analyse qu’il a publiés en 2019 sur le «Hirak, révolution du 22 février» puis en 2022, toujours sur le mouvement populaire pour le changement, «Sociologie d’une révolution inachevée». Il affiche, enfin, l’ambition de porter un regard sur l’histoire politique tourmentée du Maroc contemporain : du protectorat jusqu’à celui du roi Mohamed VI, en ayant une «focale» comme on dit aujourd’hui sur son père, le défunt monarque Hassan II qui aura marqué durant ses années de règne son pays d’une empreinte à la fois impitoyable et fascinante. Sur son héritage, notamment répressif des revendications politiques, économiques et sociales au Maroc et, particulièrement, dans le Rif.

L’ouvrage est édité par la maison El Kobiya. Il est constitué de quatorze chapitres sans l’avant-propos, le prologue et l’épilogue : un texte de 280 pages dont le fil conducteur apparait dès son titre et ses deux sous-titres : «El Makhzen, Maroc retour aux années de plomb (D’El Khettabi, Ben Barka à Zefzafi», descendant d’une famille de militants et figure centrale de la contestation populaire dans le Rif en 2016-2017, torturé, condamné en 2019 à une peine de vingt ans de prison pour «atteinte à la sûreté de l’Etat». Le récit qui porte également sur la question du Sahara occidental – une «plaie ouverte» – se caractérise par les avantages et les défauts de l’écriture journalistique et, celle en particulier, de l’agencier, le métier que l’auteur exerce depuis des décennies et qui l’a vu occuper le poste de correspondant de l’APS à Rabat dans le milieu des années 2000. Les avantages sont qu’«El Makhzen», intitulé fortement suggestif de son contenu à charge sur le système monarchique marocain, regorge d’une somme d’informations historiques et factuelles sur les réalités socioéconomiques du royaume, sur de grands évènements vécus par le Maroc contemporain – de la période du protectorat jusqu’à l’arrivée au pouvoir du roi Mohamed VI – et le système tyrannique du Palais contre tous ses opposants. Les défauts sont ceux d’un pamphlet qui, en plus de quelques répétitions, reprend des faits le plus souvent connus sans l’effort de les soumettre à la réflexion et l’analyse d’un Maroc, certes inquiétant, très sombre par certains aspects, au pouvoir liberticide, mais qui n’est pas exclusif d’un Maghreb en mauvais état. D’où l’impression, peut-être voulue, d’un manque de distance et d’une énonciation militante ; mais à travers laquelle l’auteur court le risque de se voir taxé de faire du «Maroc bashing» en ces temps où la relation entre Alger et Rabat, rompu depuis août 2021, est propice dans une partie de notre presse à des attaques sans réel intérêt éditorial ni, à plus forte raison, pour le débat. Il n’empêche que le livre de Mahdi Boukhalfa, qui sera dans les librairies demain jeudi, reste d’une motivation louable et d’un abord aisé et utile.

Mahdi Boukhalfa, «El Makhzen, Maroc, retour aux années de plomb…», El Kobiya, Alger 2022

