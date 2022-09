Synthèse de Bouzid Chalabi

Le complexe sidérurgique en difficulté de performance reçoit 4 000 tonnes de coke. La matière première est arrivée au port d’Annaba

L’annonce ce dimanche 25 septembre 2022 de l’arrivée au port d’Annaba d’un navire avec à son bord une cargaison de 34 000 tonnes de cockes en provenance de la fédération de Russie destiné au haut-fourneau (H.F.) du complexe sidérurgique d’El Hadjar, va mettre fin à la pénurie de matière première pour les besoins du H.F. jusqu’ici à l’arrêt.

A propos de cette arrivage de cocke la direction du groupe sider (Annaba) informe dans un communiqué rendu public que l’accost’age de cocke s’inscrit dans le cadre dans le cadre d’un accord d’approvisionnement conclu entre le complexe Sider El Hadjar d’Annaba et le fournisseur russe Black Rabbit DMCC sous l’égide du groupe algérien Imital en vue de fournir cette matière première nécessaire au fonctionnement du haut fourneau qui représente le nerf du cycle productif de l’usine d’El Hadjar et «lui permettre de surmonter les difficultés d’approvisionnement en coke enregistrées sur le marché mondial» précise dans le communiqué le directeur des relations publiques du groupe industriel Sider, Hichem Bammoune.On apprend également dce ce responsable que la cargaison de coke a été acquise au prix compétitif de 600 dollars la tonne alors que son prix a atteint sur le marché mondial 800 dollars.

Comme ce dernier révèle qu’une seconde cargaison de 26.000 tonnes de coke du même fournisseur est attendue au port d’Annaba pour les prochaines heures de sorte à porter la quantité totale acquise par le complexe Sider El Hadjar à 60.000 tonnes.Le responsable du complexe rappel en outre qu’une cargaison d’expérimentation de 18.000 tonnes du même fournisseur avait été reçue la mi-août passée par Sider El Hadjar.Laquelle cargaison a été soumise aux tests techniques du Haut fourneaupour vérifié sa conformité aux normes physicochimiques en vigueur.

De son côté le directeur des relations publiques du groupe industriel Sider a souligné, dans le communiqué,

que «l’opération d’acquisition du coke en un temps record, avec des conditions de facilitation et à un prix compétitif, a permis aux travailleurs du complexe et de son staff gérant de reprendre espoir pour une activité productive stable et continue en cette conjoncture exceptionnelle que connaît le marché des matières premières à l’échelle mondiale».

Rappelons enfin que cette situation de pénurie de coke n’est pas nouvelle puisque au mois de février dernier il a été enregistré l’arrivée au port d’Annaba, d’un navire, avec à son bord une cargaison de 22 000 tonnes de coke destiné au haut-fourneau du complexe sidérurgique d’El-Hadjar.Un énième cas de pénurie qui a contraint la direction de Sider Annaba à un arrêt technique du haut fourneau créant ainsi de l’inquiétude chez les métallurgistes . <

