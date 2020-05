Reporters : Combien d’ateliers sont recensés par l’Anca et où se trouvent-ils ?

El Hadj Tahar Boulenouar : L’Anca compte, pour le moment, autour de 800 ateliers de fabrication de bavettes. Dans les deux prochaines semaines, nous pouvons atteindre jusqu’à 1 200 ateliers, éparpillés sur tout le territoire national. Je vous fais savoir que nos ateliers sont implantés dans les 48 wilayas. L’objectif que nous avons tracé, lors de la première phase, est la fabrication de 200 000 bavettes quotidiennement. Dans l’étape prochaine, et avec l’augmentation du nombre des ateliers, nous pouvons atteindre même un million de bavettes par jour d’ici un mois.



De quel type de masques s’agit-il ?

Les bavettes sont en tissu avec une meilleure qualité, autorisée ou conseillée par les directions de la santé.



Alors que le gouvernement a donné le chiffre de 40 dinars, sur quelle base a été calculé votre prix de vente à 30 dinars ?

Nous avons calculé le prix des masques en tissu à partir du prix du tissu même, de l’élastique et de la main-d’œuvre des artisans et leurs employés. Nous avons constaté donc que le prix de gros est de 30 DA. Pour l’autre chiffre proposé par le gouvernement, ces bavettes de 40 DA peuvent être proposées au personnel médical.



Qui travaille dans ces ateliers, des hommes ou des femmes ? Et que faisaient ces ateliers avant de se lancer dans la fabrication des masques alternatifs ?

Il faut préciser que ces ateliers de couture appartiennent aux artisans, membres de l’Anca. Ce sont les artisans et leurs employés hommes et femmes. Je note également qu’il y a aussi des familles qui fabriquent ces bavettes à la maison. Ce n’est pas la mer à boire. Il suffit d’avoir une machine à coudre et le tissu convenable pour le faire et une petite formation de 10 heures.



Comment se fera la commercialisation de ces masques et auprès de qui ?

Il y a des ateliers qui ont les moyens de commercialiser le produit eux-mêmes. Il y a des associations caritatives qui achètent les masques et les distribuent aux gens. Les autres artisans peuvent le faire par le biais de commerçants autorisés, à savoir les supermarchés et les grandes surfaces. Par ailleurs, je dirai que les bavettes en tissu sont destinées à tout le monde et même aux hôpitaux.

