Le travail “énorme” de l’Armée nationale populaire (ANP) de débarrasser le pays des groupuscules terroristes sera parachevé par la neutralisation des résidus du terrorisme et leur “projet infernal” visant à saper les fondements de l’Etat et de ses institutions, souligne la revue El Djeïch dans son dernier numéro.

“Il ne fait aucun doute que notre vaillante Armée, qui a foi en le caractère sacré et en la pureté de cette terre ainsi qu’en la souveraineté de son peuple sur sa terre, continuera sur la même voie jusqu’à ce que chaque centimètre de notre pays soit débarrassé de ces groupuscules qui ont dévié et se sont fourvoyés dans les méandres du péché et du crime”, relève la revue de l’ANP.

“Ce travail énorme, que n’ont de cesse d’accomplir nos forces armées, sera complété par la neutralisation des résidus du terrorisme et de ses idées destructrices, en dévoilant les menées des traitres et les basses besognes auxquelles ils s’adonnent ainsi que leur tendance à exploiter la naïveté de certains pour les influencer et les recruter dans un projet infernal visant à saper les fondements de l’Etat et de ses institutions, y compris l’ANP”, a fait observer l’édito de la publication.

L’ANP, poursuit la même source, “est assez forte pour se laisser atteindre par de telles tentatives méprisables, orchestrées par des personnes égarées ayant choisi de s’engager clairement dans des actes subversifs contre notre pays et ses institutions, avec l’aide de certaines puissances étrangères connues pour leur hostilité avérée envers notre pays”.

“Après avoir fait échec à de précédentes tentatives de saper les fondements de l’Etat algérien et ses institutions constitutionnelles, le peuple algérien découvre les détails d’un autre complot ourdi contre notre pays depuis l’étranger et orchestré par une organisation terroriste dont les têtes pensantes ont recours à de viles méthodes et lancent des campagnes hostiles traduisant une profonde rancœur envers l’Algérie et son peuple et les acquis réalisés dans nombre de domaines, en un temps record, dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée”.

C’est dans ce sens que la revue El Djeïch a rappelé le message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du décès au champ d’honneur des chahids Amirouche et Si El Haouès et dans lequel il avait réaffirmé que “l’Algérie tient debout et tient son rang grâce à la résistance de son peuple et à la solidité de ses institutions, parmi lesquelles l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, édifiée dans des moments d’extrême difficulté par Si Amirouche et ses compagnons du Mouvement national”.

“Sur cette base, nous devons tous, en particulier la génération d’aujourd’hui et les générations futures, nous inspirer des leçons profondes et des exemples significatifs des sacrifices des Chouhada de la Révolution libératrice et du devoir national qui ont fait don de leur vie pour la liberté, l’indépendance et la souveraineté nationale”, a encore mentionné la publication.

L’éditorial de la revue a également assuré que le Haut commandement de l’ANP “continuera de veiller au développement du système de défense de nos Forces armées pour garantir la disponibilité opérationnelle permanente, en rehaussant leurs capacités de combat au plus haut niveau et en les entourant de tout ce qui est de nature à assurer la promotion des compétences pour être à même de repousser toute menace, de quelque forme et nature qu’elles soient, et faire échec à tous les traitres, ennemis de l’Algérien”.

Dans le même sillage, la publication a souligné que “les derniers temps, les détachements de l’ANP ont enregistré des résultats remarquables dans la lutte contre le terrorisme, grâce à des efforts soutenus, traduisant une volonté d’acier d’éradiquer ce phénomène étranger aux valeurs de notre religion et de notre société”.

A ce propos, la revue El Djeïch a rappelé que “la récente opération menée dans la wilaya de Skikda, qui s’ajoute à de précédentes opérations, traduit également l’efficacité de l’approche adoptée par l’ANP en matière de lutte contre le terrorisme, l’efficacité opérationnelle des éléments de nos forces armées ainsi que la ferme volonté qui les anime afin d’éradiquer les résidus des groupes terroristes”.