L’Armée nationale populaire (ANP) se tient «prête» à toute situation d’urgence quel que soit son degré de gravité, a affirmé la revue El Djeïch dans l’éditorial de son dernier numéro, faisant part de la «disponibilité opérationnelle» de l’institution militaire à y faire face.

Après avoir cité les mesures prises par le chef de l’Etat dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la revue El Djeïch a mis en évidence «la disponibilité opérationnelle de l’ANP en demeurant prête en permanence à faire face à toute situation d’urgence, quel que soit son niveau de gravité, car pleinement consciente que la sécurité du citoyen est la première et la plus importante de ses préoccupations et de ses missions».

La même parution a ajouté que le «Haut-commandement de notre Armée suit l’évolution de la situation quotidiennement et veille à ce que toutes les instructions et orientations soient fournies aux éléments et à communiquer constamment par le biais de campagnes de sensibilisation et de prise de conscience lors de visites de travail et d’inspections sur le terrain et à travers les moyens de communication nationaux».

Selon El Djeïch, l’ANP «a mobilisé tout son potentiel dans le cadre d’une coordination étroite avec divers secteurs ministériels, compte tenu de la situation difficile actuelle nécessitant la mobilisation de toutes les capacités du pays, humaines et matérielles, et à relever le niveau de coordination entre toutes les institutions de l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale visant à réduire la propagation de cette épidémie».

C’est à ce titre qu’El Djeïch rappelle «les événements qu’a connus le pays durant ces dernières années»pour souligner que «l’ANP a su, dans les moments les plus sombres de la tragédie nationale, lorsque l’Etat algérien s’écroulait, préserver ses fondements et ses piliers et renforcer son existence».

L’éditorial d’El Djeïch a ajouté que «dans le cadre des lois de la République, notre Armée a réussi à s’acquitter de la tâche de la lutte contre le terrorisme et les forces de la criminalité, de les pourchasser et de les éliminer et de débarrasser le peuple de leurs exactions et de leurs horreurs».

Il a relevé, dans le sillage que «les éléments de notre Armée se sont tenus également aux côtés de leurs concitoyens pendant les diverses crises et catastrophes naturelles qui ont frappé le pays».

A ce titre, la revue cite les exemples du tremblement de terre de Boumerdès, les inondations de Bab El Oued, les intempéries d’Arris et de Tizi Ouzou, estimant qu’il s’agit «d’autant d’échantillons reflétant le rôle joué par les éléments de l’ANP en matière d’aide et d’assistance à leurs frères afin de sauver les vies de milliers de citoyens». Sur un autre registre, la parution a mis en exergue «la confiance et la cohérence totales» entre le premier magistrat du pays et l’ANP.

«Depuis son élection à la tête de la République algérienne, le Président Abdelmadjid Tebboune a démontré sa totale confiance en l’institution militaire en saluant à maintes reprises le rôle de l’ANP dans la préservation des institutions de l’Etat ainsi que la sauvegarde du pays de toutes tentatives de déstabilisation», est-il relevé dans l’éditorial de la revue de l’Armée.

La publication note dans ce sens que «le témoignage du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, reflète la confiance et la cohérence totales entre le Président et l’ANP».

Pour El Djeïch, «notre Armée jouit de la pleine confiance de Monsieur le Président, étant le meilleur gardien de cette confiance dans le passé, le présent et l’avenir».

«Nous disons que la cohérence totale entre le Président et l’ANP et l’intérêt qu’accorde le premier magistrat du pays à la sécurité et à la défense nationales s’inspirent de sa totale conviction de la nécessité de moderniser nos Forces armées pour qu’elles puissent mener leurs missions constitutionnelles et atteindre une disponibilité permanente pour faire face à toutes menaces possibles et relever tous les défis sécuritaires afin que notre pays sorte victorieux», souligne la parution.