La régularisation de la situation foncière de plus de 33 000 logements s’effectuera progressivement dans la wilaya d’El Bayadh, a appris l’APS mardi 1er février du wali, Farid Mohammedi, en marge d’une cérémonie de remise d’actes de propriété et de livrets fonciers à 41 habitants de la commune du groupement rural Theniet Ouled Moumen. Les 41 habitants du groupement rural Theniet Ouled Moumen, dans la commune d’El Bayadh, ont bénéficié de la régularisation foncière de leurs habitations dans le cadre d’une opération en cours par la direction des Domaines qui concerne environ 500 habitations rurales dans le même groupement.

Les comités de wilaya ont recensé plus de 33 000 unités qui seront touchées par l’opération de régularisation foncière dans les 22 communes d’El Bayadh. Le wali a fait savoir qu’une commission spécialisée a été constituée, présidée par le délégué de wilaya du Médiateur de la République et regroupant des représentants de différents secteurs liés à l’habitat, pour régler la situation des habitations réalisées dans le cadre de différents programmes et formules de logement, dont l’habitat rural, les lotissements pour l’auto-construction et les logements publics locatifs.

Par ailleurs, le wali a annoncé le lancement, lundi, de l’opération de réalisation et d’aménagement d’une mini-zone d’activités au niveau de la commune de Boussemghoune, dans le cadre d’une opération visant à concrétiser neuf zones du genre à travers plusieurs communes de la wilaya.

Le lancement de la réalisation du nombre restant est prévu dans les prochains jours. Le même responsable a souligné qu’une mini zone d’activités aura une superficie de moins de trois hectares scindés en lots de pas plus de 500 mètres carrés pour permettre à de jeunes porteurs de projets de bénéficier d’assiettes foncières et de concrétiser leurs projets. n

