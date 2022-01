Des travaux de réaménagement du quartier Ouled Yahia 2, appelé communément «Trig Rogassa», dans la commune d’El Bayadh, ont été lancés lundi 3 janvier. Le wali, Farid Mohammedi, a donné le coup d’envoi des travaux pour lesquels une enveloppe de 680 millions DA a été allouée par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Ce quartier de Ouled Yahia 2 a été, en octobre 2020, le théâtre d’une explosion d’un gazoduc qui avait fait six morts et causé des dégâts matériels considérables. Le projet de réaménagement du quartier de Ouled Yahia 2 porte sur la réalisation de canalisations d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement, le revêtement des chaussées, l’alignement des trottoirs, le renforcement de l’éclairage public, ainsi que la création d’aires de jeux et d’espaces verts. Le délai de réalisation des travaux est fixé à cinq mois, selon le chargé de gestion à la direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction, Guetatfi Cheikh.

