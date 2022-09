La coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de la wilaya d’El Bayadh a réceptionné plus de 16.000 quintaux de différentes variétés de céréales au titre de la campagne des labours-semailles, qui s’est achevée récemment, a-t-on appris, samedi, du directeur de cette coopérative. Mohamed Atbi a indiqué qu’il a été collecté plus de 9.000 quintaux de blé dur, plus de 480 quintaux de blé tendre et plus de 6.600 quintaux d’orge. Le reste est constitué de 290 quintaux d’avoine, assurant que le paiement des récoltes a été effectué pour près de 440 céréaliculteurs. Le même responsable a valorisé la large adhésion des agriculteurs pour cette opération de livraison de leurs produits aux coopératives, faisant observer que l’opération, menée conjointement avec la direction locale des services agricoles, se poursuivra jusqu’à la fin de ce mois de septembre. Selon la même source, les agriculteurs qui ont livré leurs productions à la CCLS ont reçu leur argent en un temps très court et dans de bonnes conditions. Par ailleurs, tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de cette opération de réception des récoltes de céréales, à l’instar de l’ouverture de deux points de ramassage à Bougtob et El Bayadh, qui totalisent une capacité de stockage de plus de 70.000 quintaux, a fait observer M. Atbi. Il a également signalé qu’il sera procédé au transfert de la récolte, dans une étape prochaine, vers les docks silos principaux relevant de la CCLS. n

