Synthèse Selma Allane

La culture de la pomme de terre saisonnière a démarré dans la wilaya d’El Bayadh sur une superficie de plus de 1.200 hectares, selon la Direction locale des services agricoles (DSA). Le chef du bureau Organisation de la production et appui technique, à la DSA, Omar Rimes, a indiqué, à l’APS, que la campagne de plantation se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin dans différentes régions de la wilaya. A sa fin, il est prévu une production de 360 000 quintaux de pommes de terre destinés au marché domestique. Selon M. Rimes, la culture de la pomme de terre de saison dans la wilaya d’El Bayadh connaît chaque saison une extension de la superficie. L’augmentation des superficies dédiées à la pomme de terre est expliquée par l’intérêt grandissant pour cette filière dans cette wilaya des Hauts-Plateaux compte tenu de la disponibilité de l’eau d’irrigation et des conditions climatiques favorables. La DSA apporte son soutien technique et d’encadrement aux professionnels de la filière en quête notamment d’informations sur les différents mécanismes de soutien de l’Etat pour l’achat de matériel d’irrigation agricole, le raccordement des exploitations agricoles au réseau d’électricité, l’acquisition des semences et l’exploitation rationnelle de la ressource en eau. Ceci, en attendant que le secteur puisse bénéficier d’un programme de soutien agricole du Fonds national de développement rural pour l’année 2022, dont une partie sera orientée vers les professionnels de la filière de la pomme de terre pour l’achat d’équipement agricole. Il est prévu, l’ouverture d’un point de vente d’engrais végétal au chef-lieu de la wilaya à l’initiative de la société nationale des engrais Asmidal pour assurer une disponibilité des engrais aux professionnels locaux de la filière. n

Articles similaires