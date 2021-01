La Direction des domaines de la wilaya d’El Bayadh a résilié 143 contrats de concession agricole en 2020, dans le cadre de l’opération d’assainissement et de récupération du foncier agricole inexploité, a-t-on appris samedi du responsable de cette instance. Le directeur des domaines, Ziani Djelloul a indiqué que cette opération intervient pour récupérer les assiettes foncières octroyées dans le cadre de la concession agricole dont les bénéficiaires ne respectent pas les termes des cahiers de charges, en accusant du retard dans les actions de mise en valeur et d’exploitation des terres et dépassant le délai légal qui leur est accordé, entre autres. L’assainissement du foncier agricole, toujours en cours, a permis de récupérer une superficie de plus de 19.000 hectares répartis sur les différentes régions agricoles de la wilaya dont Brizina, Maherra, Khaiter et Bnoud, selon le même responsable qui a fait savoir que l’opération est menée en coordination avec les services de l’Office national des terres agricoles (ONTA). Par ailleurs et dans le cadre de l’assainissement du foncier industriel, six (6) contrats de concession ont été résiliés au cours de la même période pour non concrétisation de projets d’investissement sur le terrain par les bénéficiaires. L’opération, qui a permis la récupération d’une superficie estimée à plus d’un (1) hectare du foncier industriel à travers la wilaya, notamment au niveau de la zone d’activités de Bougtob, se poursuit, selon la même source. Dans le cadre de la régularisation des constructions non conformes à la loi 08/15 au cours de l’année écoulée, 28 dossiers ont été régularisés sur un total de 46 dossiers reçus par la Direction des domaines et l’opération se poursuit pour régulariser la situation des dossiers restants, selon le même responsable.

