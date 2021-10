Dix-neuf Egyptiens ont été tués mercredi quand un camion a percuté leur minibus sur la rocade du Caire, a-t-on appris de sources médicale et sécuritaire. Le camion s’est déporté sur les voies inverses, heurtant le minibus et provoquant la mort du chauffeur et de ses 18 passagers, ont précisé ces sources. L’accident a eu lieu sur la voie rapide au niveau du faubourg du Six-Octobre, dans l’ouest de la capitale la plus peuplée du monde arabe, ont précisé ces sources. Les accidents de la circulation sont fréquents en Egypte, où de nombreuses routes sont mal entretenues et les entorses au code de la route courantes. Selon les chiffres officiels, 7.000 personnes ont été tuées sur la route en 2020.

Articles similaires