L’Egypte a découvert un important gisement d’or dans le sud-est du pays d’une quantité de plus d’un million d’onces (près de 30 tonnes), a annoncé mardi le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minières Tarek El-Molla. Le gisement a été découvert dans une zone exploitée par la compagnie minière nationale Shalateen Mining Company, a précisé le ministre dans un communiqué. Les investissements dans ce gisement pourraient atteindre près d’un milliard d’euros dans les dix prochaines années, selon le ministre. La plupart des mines d’or du pays sont concentrées dans le désert du Sud-Est, riche en minerai.

L’année dernière, l’Egypte a publié de nouvelles réglementations concernant l’exploitation des mines afin d’attirer les investissements des compagnies étrangères. La compagnie canadienne Aton Resources est devenue la deuxième entité étrangère cette année à obtenir une licence d’exploitation et d’exploration minières, pour la première fois depuis une décennie, après la compagnie australo-britannique Centamin. Le prix de l’or sur le marché mondial s’est maintenu après des pertes initiales, alors que les investisseurs se sont précipités vers le métal précieux, une valeur refuge dans un contexte mondial morose dû à la pandémie de nouveau coronavirus. (Source AFP)

