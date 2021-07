Tunis a lancé dimanche un appel à la diaspora tunisienne installée en France pour qu’elle contribue par des dons à soutenir le système de santé de son pays, qui s’est effondré sous l’effet du covid. « L’Ambassade de Tunisie en France exhorte les Tunisiens résidents en France (…) à contribuer activement au soutien des établissements de santé en Tunisie à travers des dons en nature – équipement et matériel médical et paramédical – ou sous forme pécuniaire », indique-t-elle sur sa page Facebook en ajoutant une liste des équipements manquants. Jeudi, la porte-parole du ministère tunisien de la Santé avait évoqué l' »effondrement » du système sanitaire, jugeant la situation sanitaire « catastrophique » suite à un nombre record de contaminations au Covid-19 ces dernières semaines. « L’Ambassade oeuvrera à piloter l’opération de collecte des dons en France, sa facilitation et à assurer son acheminement, dans les plus brefs délais vers la Tunisie, avec l’option d’affréter un avion spécial à cet effet », précise le communiqué, soulignant que « la société civile tunisienne en France (…) a toujours été présente aux côtés des Tunisiens ». Les hôpitaux du pays connaissent depuis deux semaines un important afflux de patients. Sur les réseaux sociaux, des images circulent montrant des patients à même le sol dans des hôpitaux débordés. Les hôpitaux de campagne mis en place ces derniers mois ne suffisent plus: 92% des lits de réanimation dans le public sont occupés et ceux de la capitale sont pleins, selon le ministère tunisien de la Santé.

